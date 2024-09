Mercato : Le RC Lens dévoile sa nouvelle stratégie !

Arnaud De Kanel

Diego Lopez, aujourd'hui directeur sportif du RC Lens, dresse un premier bilan du mercato estival après avoir pris ses fonctions comme responsable du recrutement. En pleine réflexion sur l'avenir, Lopez a également esquissé les grandes lignes de la stratégie lensoise pour les prochaines fenêtres de transferts.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le RC Lens. Après avoir pris les rênes de l’équipe en 2020 et marqué de son empreinte le renouveau du club, Franck Haise quitte son poste pour rejoindre l’OGC Nice. C'est désormais Will Still qui endosse le rôle de chef d’orchestre sur le banc des Sang et Or. Mais le changement ne s’arrête pas là. En coulisses, le club nordiste se réorganise également, avec Diego Lopez, arrivé en juin dernier en tant que responsable du recrutement, qui prend désormais les commandes de la direction sportive. Un vent de nouveauté souffle sur Lens, prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec une nouvelle stratégie sur le mercato.

«Être présent sur le marché où nous pouvons être compétitifs»

« Il est de notre devoir en tant que club de combiner l’ambition sportive et la rigueur économique. On veut donc aller dans cette direction en s’appuyant sur l’héritage important des saisons précédentes au niveau du sportif. Notre objectif en matière de recrutement est d’être présent sur le marché où nous pouvons être compétitifs et anticiper tous les scénarios possibles », a tout d'abord confié Diego Lopez dans un entretien accordé aux médias du club, avant de poursuivre.

«Miser sur des profils méconnus du grand public»

« On doit faire preuve d’intelligence et d’audace pour miser sur des profils méconnus du grand public mais en qui nous croyons fortement. Lorsque je vois Abdukodir Khusanov, Hamzat Ojediran ou encore Neil El Aynaoui disputer la rencontre face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, je me dis que l’on va dans le bon sens car ces joueurs sont d’excellents exemples de notre stratégie de recrutement », a ajouté Diego Lopez. Reste à voir si cela sera payant.