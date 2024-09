RC Lens : Un problème est réparé après avoir claqué la porte

Alexis Brunet

Après sept années passées au RC Lens, Franck Haise a décidé de quitter le nord de la France cet été. Le coach de 53 ans a pris les commandes de l’OGC Nice, qui affrontait d’ailleurs les Sang et Or samedi au Stade Bollaert. Franck Haise a donc enfin pu dire au revoir à ses anciens supporters, lui qui n’avait pas pu le faire à la fin de la saison dernière.

Samedi, le RC Lens recevait l’OGC Nice pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Une rencontre animée, qui s’est finalement soldée par un 0-0 frustrant pour les deux équipes. Mais au-delà du résultat, ce match était surtout hautement symbolique pour un homme.

Officiel : Il rate son retour au RC Lens, et lâche une bombe https://t.co/2OEKrAAAIb pic.twitter.com/keOBvGPQTa — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

Franck Haise faisait son retour à Lens ce samedi

Cet été, après sept saisons passées au RC Lens, Franck Haise a décidé de quitter Lens pour rejoindre l’OGC Nice. Le tacticien de 53 ans faisait donc son retour devant son ancien public qui l’a tant apprécié. Cela était d’ailleurs l’occasion pour le coach niçois de dire au revoir, lui qui n’avait pas pu le faire à la fin de la saison dernière.

« C'était un bon moment après le match »

Après la rencontre, Franck Haise est revenu sur ce moment d’émotions partagé avec les supporters du RC Lens. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « C'était un bon moment après le match, évidemment. Déjà, de pouvoir les remercier et certainement qu'ils me remercient, c'était le sens des applaudissements. C'était bien, aussi, que je rentre dans mon couloir et que je me dirige vers le vestiaire. »