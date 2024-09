Mercato : Après le RC Lens, il refuse le jackpot !

Alexis Brunet

Le RC Lens s’est beaucoup amoindri cet été. Le club du nord de la France a notamment enregistré le départ d’Elye Wahi en attaque, mais également celui de Franck Haise. Le coach français a décidé de continuer son chemin en Ligue 1, du côté de l’OGC Nice. Ce dernier aurait également pu rejoindre une formation saoudienne, mais il a décidé de refuser le jackpot qui s’offrait à lui.

Après une aventure plus ou moins réussie au Stade de Reims, Will Still a trouvé un nouveau banc de touche en Ligue 1 cet été. Le coach de 31 ans a rejoint le RC Lens où il a pris la succession de Franck Haise. Ce dernier a lui rejoint l’OGC Nice, après avoir passé au total sept années chez les Sang et Or.

« La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public »

Franck Haise garde beaucoup de bons souvenirs de son passage au RC Lens, toutefois un gros regret vient ternir la fin de son aventure dans le nord de la France. Le coach français a affirmé dans L’Équipe regretter de ne pas avoir pu dire au revoir aux supporters lensois. « La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J'étais attaché à Lens. Quand on joue Montpellier, ce n'est pas certain que je parte. J'avais tout préparé pour l'avant-saison. Nous ne sommes qualifiés que pour un tour préliminaire (de Ligue Conférence). C'était très frustrant. D'où la lettre que j'ai adressée (aux supporters). Je pensais que j'allais rester. Les tout derniers jours, je me suis dit "Prends des vacances et regarde bien ce qu'il se passe.'' »

Haise a refusé une proposition de l’Arabie saoudite

Si Franck Haise a donc décidé de continuer sa carrière en Ligue 1, il aurait également pu quitter le championnat français. Le coach niçois a révélé avoir été approché par un club d’Arabie saoudite notamment. Ce dernier a donc tiré un trait sur un possible gros salaire, preuve que cela n’est pas sa motivation première. « J'ai eu un premier contact la semaine du 26 mai. Avec Fabrice Bocquet (directeur général de Nice), que je connaissais (de Lorient). Les échanges étaient directs, clairs. Super avec le président. J'ai eu deux autres contacts très intéressants avec deux autres clubs français dans la même semaine. Deux autres pour l'étranger, un anglais et un en Arabie saoudite. Je souhaitais rester en France. J'ai senti assez vite que Nice me voulait vraiment. »