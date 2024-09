OM : Il va «exploser en vol» après son transfert ?

Arnaud De Kanel

Un vent d'air frais a soufflé sur l'OM cet été avec l'arrivée de douze nouveaux joueurs. Le club phocéen a tout changé, ou presque, et aucune ligne n'a été épargnée. Dans les cages, un nouveau gardien est arrivé en la personne de Geronimo Rulli. En état de grâce depuis le début de la saison, l'Argentin sort d'une grosse blessure à l'épaule et Pascal Olmeta préfère mettre en garde.

Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont pas chômé cet été. Les deux hommes ont recruté douze joueurs en plus d'avoir également signé un nouvel entraineur en la personne de Roberto De Zerbi. Si sa défense vacille et n'a pas encore trouvé tous ses repères, l'entraineur italien peut compter sur la fiabilité de son gardien, Geronimo Rulli.

Rulli revient d'une grosse blessure

Arrivé en provenance de l'Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli réalise un début de saison exceptionnel marqué notamment par deux pénaltys sauvés. Le portier argentin fait le job et ne semble pas être perturbé par la grosse blessure à l'épaule qui lui avait fait manquer de nombreux matchs la saison passée aux Pays-Bas. Néanmoins, il existe certainement une fragilité et ça n'a pas échappé à Pascal Olmeta.

«On en a vu d’autres exploser en vol»

L'ancien portier est souvent très critique avec ses successeurs. Il préfère donc se méfier avant d'avoir une mauvaise surprise. « On en a vu d’autres exploser en vol », a confié Olmeta pour 20 Minutes.