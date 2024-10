XV de France : Le boss met les choses au clair avec Galthié !

Jean de Teyssière

Ces derniers mois, la Fédération française de rugby a dû faire face à de nombreux problèmes. L’un d’entre eux concerne le XV de France, qui, durant sa tournée d’été en Argentine, a vécu deux polémiques avec les propos racistes de Melvyn Jaminet et les accusations de viol portés à l’encontre d’Hugo Auradou et Oscar Jégou. Une situation qui a eu lieu après une soirée bien arrosée, chose que veut supprimer Florian Grill, le président réélu de la FFR, avec le concours de Fabian Galthié, le sélectionneur des Bleus.

Le XV de France se prépare à retrouver les terrains, après les gros scandales qui ont émaillé la tournée d’été en Argentine. Lors des Autumn Nations Series, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Argentine.

«Il y aura des sanctions»

Réélu à la présidence de la FFR, Florian Grill revient sur le nouveau cadre mis en place au niveau des troisièmes mi-temps, dans une interview accordée au Midi Olympique : « Avant d'avoir une responsabilité sportive, nous avons une responsabilité citoyenne. Les enjeux autour des addictions - alcool et cocaïne - sont majeurs. Jouer avec le coq sur la poitrine donne des droits mais aussi beaucoup de devoirs et de responsabilités. Les Sud-Africains sont champions du monde parce qu'ils se battent pour un pays. J'ai aussi envie que nos joueurs soient transcendés par quelque chose de supérieur. Je ne veux pas qu'ils vivent dans une espèce de monde parallèle. Je veux qu'ils aillent se confronter à ce qu'est la réalité de nos clubs, de notre société, qu'ils voient les sections de sport santé où des femmes atteintes de cancer pratiquent le rugby. De manière plus concrète, dans le plan de performance renforcée, l'hygiène de vie tiendra une place importante. Ça doit faire partie de la vie de sportif de haut niveau. Il y a aura des mesures, des contrôles et des sanctions. Nous allons laisser la primauté à Fabien Galthié pour en parler à ses joueurs et à son staff et nous communiquerons en suivant. »

«Fabien a très envie d’être champion du monde»

« On ne va pas se raconter d'histoire : ça fait 40 ans qu'on tolère, voir qu'on organise, des soirées dans le rugby, y compris durant les périodes de compétition ou les tournées internationales. Le staff a toujours été concerné. Certaines soirées étaient même organisées par des membres du staff. Fabien est donc très investi sur le sujet. Il comprend aussi qu'il y a ici un levier important, poursuit Grill. Ce n'est pas un plan de sanction, c'est un plan pour mieux performer. Fabien le sait et il est peut-être celui qui a le plus envie d'être champion du monde en 2027. Je suis convaincu qu'il saura porter ce plan de performance renforcée. »