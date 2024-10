XV de France : Après le scandale, le boss va calmer tout le monde !

Jean de Teyssière

En juillet dernier, durant la tournée du XV de France en Argentine, Hugo Auradou et Oscar Jegou se sont retrouvés accusés de viol avec violences. Les deux joueurs avaient été incarcérés avant de pouvoir revenir en France. L’affaire semble se diriger vers un non-lieu mais Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, veut mettre fin à ces fêtes et promet des sanctions.

En l’espace de 24h, le XV de France avait été secoué par de nombreuses polémiques. La première touchait Melvyn Jaminet, coupable d’injures racistes et la seconde concernait Hugo Auradou et Oscar Jegou, accusés de viol…

«Il n’y a pas que des joueurs qui sont sortis»

Dans une interview accordée au Midol, Florian Grill, le présidente de la FFR, évoque les choses mises en places depuis le scandale de Mendoza : « Les circonstances ont fait qu’on a vu les caméras de l’hôtel : il n’y a pas que trois joueurs qui sont sortis et il n’y a pas que des joueurs qui sont sortis. Aujourd’hui je suis assez en colère sur ce sujet-là. Quand on rentre dans les détails, on a des dérapages qui ne sont pas entendables au regard des 360000 licenciés de rugby en France, au regard des 60000 bénévoles qui expliquent aux parents : ‘mettez vos enfants dans des écoles de rugby, on va leur apprendre le respect.’ Il y avait un cadre, mais qui acceptait les sorties, voire qui les organisait. C’est clair qu’il faut qu’il y ait un avant et un après. Tout le monde comprend bien que les questions d’hygiène de vie ont un impact sur la performance sportive. On ne peut pas faire de l’hydratation, de la nutrition, de la data de très haut niveau et puis avoir une soirée qui se termine à 6-7h du matin. La vérité, parce que les langues se sont un peu déliées, c’est qu’il n’y avait pas de cadre. »

Des sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion définitive

« Dorénavant, il y aura un cadre et il prévoira des sanctions financières et sportives. Elles iront d’une exclusion temporaire à une exclusion définitive des équipes de France, promet Grill. Je n’aime pas sanctionner lorsqu’il n’y a pas de cadre précis mais maintenant qu’il y en a un, on va serrer la vis, on n’aura pas la main qui tremble. Les nouvelles règles sont désormais des troisièmes mi-temps maîtrisées mais en fin de compétition et pas au milieu. »