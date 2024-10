Rugby : Encore un coup dur pour Galthié et le XV de France !

Arnaud De Kanel

Quelques mois après la tournée cauchemardesque en Amérique du Sud, le XV de France va se retrouver à Marcoussis à partir du 27 octobre pour préparer les rencontres face au Japon et la Nouvelle-Zélande. Blessé avec le Stade Toulousain ce week-end, Romain Ntamack est dores et déjà forfait pour le premier match.

Le XV de France a vécu un été terrible marqué par l'affaire Jégou-Auradou ainsi que le dérapage raciste de Melvyn Jaminet. Des problèmes dont se serait bien passé le sélectionneur Fabien Galthié qui tente de reconstruire son groupe après l'immense désillusion de la Coupe du monde à domicile. Et pour le match de reprise face au Japon, il devra faire sans Romain Ntamack.

Ntamack blessé au moins trois semaines

Touché à la jambe face à Clermont ce week-end, Romain Ntamack suscitait une vive inquiétude après la rencontre. Sa réaction laissait craindre le pire. « Il a senti quelque chose dans le mollet. Mais rien d'articulaire et a priori rien de très grave. Mais on n'est pas sur une blessure au tendon d'Achille », rassurait David Mélé. Le diagnostic est tombé pour Romain Ntamack qui a en effet évité le pire et qui souffre d'une déchirure au mollet. D'après les informations de L'Equipe et RMC Sport, l'ouvreur toulousain manquera entre trois à quatre semaines de compétition.

Retour repoussé pour Ntamack

Romain Ntamack se faisait un plaisir de retrouver le XV de France qu'il n'a plus revu depuis plus d'un an et sa grave blessure au genou qui l'avait contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Depuis, Fabien Galthié doit composer sans son ouvreur titulaire et continue d'innover pour trouver la meilleure solution. Forfait face au Japon, il pourrait malgré tout effectuer son retour face aux All Blacks. L'Equipe précise que tout dépendra de sa cicatrisation puisqu'il ne pourra pas se tester avec le Stade Toulousain.