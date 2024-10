Antoine Dupont va retenter un coup historique avec le XV de France !

Arnaud De Kanel

Pour la première fois de la saison, Antoine Dupont est présent sur la feuille de match en Top 14. Un retour éphémère prévu ce samedi pour le joueur du Stade Toulousain qui retrouvera le XV de France dans deux semaines. D'ailleurs, il garde en tête un objectif XXL.

C'est le grand jour pour Antoine Dupont. Alors que ses coéquipiers ont repris depuis plusieurs semaines, le demi de mêlée a effectué son retour à l'entrainement seulement lundi et il a été convoqué pour la rencontre face à Clermont ce samedi soir. Cependant, les supporters du Stade Toulousain n'auront pas l'occasion d'en profiter énormément puisque la prochaine tournée avec le XV de France approche.

Rugby : Inquiétude pour Antoine Dupont, son entourage balance https://t.co/P0o3b5c9jI pic.twitter.com/2XMqUC0O5I — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Dupont va retrouver le XV de France

Un an après le terrible échec de la Coupe du monde à domicile et cette cruelle défaite contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont va retrouver le XV de France qu'il avait délaissé pour se réoxygéner et suivre son rêve olympique. Maintenant qu'il a accompli sa mission, Antoine Dupont va regoûter au rugby à 15 en sélection en novembre pour une série de trois matchs face au Japon, la Nouvelle-Zélande et enfin l'Argentine. Son champ de vision est bien évidemment plus large et il garde en tête un objectif.

Cap sur le Mondial 2027

Comme indiqué par L'Equipe , Antoine Dupont a la Coupe du monde 2027 dans son viseur. Le champion olympique fait de ce Mondial en Australie l'ultime objectif de sa riche carrière. Vainqueur du Tournoi des Six Nations, de quatre Top 14, de deux Champions Cup, d'une médaille d'or olympique et encore sacré meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont veut ajouter le dernier trophée manquant à son palmarès. Pour rappel, le XV de France n'a encore jamais été champion du monde et le défi est donc d'autant plus grand pour Dupont qui, en cas de sacre mondial, deviendrait l'un des plus grands de l'histoire de son sport.