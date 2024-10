Rugby : Inquiétude pour Antoine Dupont, son entourage balance

Arnaud De Kanel

En vacances depuis dix semaines et son titre olympique à Paris, Antoine Dupont est de retour ce samedi avec un nouveau statut, celui de superstar du sport tricolore. Le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui démarrera sur le banc face à Clermont, est devenu bankable et certains craignent qu'il se disperse. Ils n'ont rien à craindre selon l'entourage du champion olympique.

Antoine Dupont est de retour ! Auréolé d'une médaille d'or olympique, la star du Stade Toulousain a franchi un cap de popularité. La preuve en est ce samedi avec L'Equipe qui consacre sa Une à son retour sur les pelouses du Top 14, fait rare pour un joueur de rugby. Et justement, cette nouvelle popularité pourrait-elle causer du tort à Antoine Dupont ? Le risque de dispersion est grand en raison des différents contrats publicitaires dont il fait l'objet. Pour autant, pas de quoi remettre en cause son implication dans son sport d'après ses amis.

«Il est très bien câblé et bien entouré»

« Il a cette faculté à être toujours présent dans les grands événements. On le voit de plus en plus sur des plateaux de télévision et des pubs, mais sans perdre son influx. Avec nous, Il a profité des copains tout en étant pointilleux sur la préparation physique et la nutrition. Il se met lui-même beaucoup de pression, sait qu'on parle beaucoup de lui, que son retour va être commenté, mais il est très bien câblé et bien entouré. Et je peux vous garantir qu'il est en forme, il m'a amené deux-trois fois faire du sport, il m'a carbonisé ! Même sur un toucher contre les juniors de Carqueiranne, il n'a pas voulu perdre. Il était rageux, à deux doigts d'en plaquer certains », a confié Yoann Maestri, avec qui il est parti en vacances dans le Sud, pour L'Equipe. Paul Pimienta, qui de son côté était du voyage avec Dupont aux Etats-Unis, ne se fait pas de souci non plus.

«La passion pour ce jeu est toujours là»

« Il a une lucidité incroyable, malgré la dimension qu'il prend. On est nombreux autour de lui à se demander comment on pourrait gérer tout ça. Chez lui, ce n'est pas un problème. Les sollicitations extérieures, il voit ça comme une opportunité de faire de nouvelles choses, sans faire n'importe quoi non plus. Il rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux milieux, ça lui permet de s'ouvrir un peu au-delà du rugby. Et il arrive parfaitement à le concilier avec sa vie de sportif de haut niveau. Aux États-Unis, on passait à la muscu le matin, puis il faisait un toucher avec les mecs du coin. La passion pour ce jeu est toujours là, tout le temps, quel que soit le niveau des joueurs autour de lui. Ça non plus, ça n'a pas changé. Après, s'il faut, il change un peu les règles pour être sûr de gagner, ce qu'il aime bien aussi (rires) », a déclaré le Briviste.