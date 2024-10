Antoine Dupont : Le malheur qui le guette !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà considéré comme l'un des joueurs du monde, Antoine Dupont a encore plus gagné en crédit durant l'été. En effet, avec l'équipe de France de rugby à 7, le joueur du Stade Toulousain a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Un succès qui va désormais s'accompagner d'une grande exigeance à l'égard de Dupont. Ce dernier devrait alors être à la hauteur, sous peine d'être critiqué pour le moins passage à vide.

De retour de ses vacances, Antoine Dupont a repris l'entraînement avec le Stade Toulousain. Le demi de mêlée a énormément manqué à son club qui pourrait d'ailleurs l'utiliser dès ce week-end à l'occasion de la rencontre face Clermont. L'heure de la reprise a sonné pour Dupont ? Logiquement, après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, la star du rugby français sera très attendue à chacune de ses apparitions. De quoi forcément être accompagné de vives critiques s'il n'est pas à la hauteur.

Antoine Dupont a pris la grosse tête ? Ses potes dévoilent la vérité https://t.co/1edKaJ8Kcj pic.twitter.com/wW2Maaf6la — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

« Plus il avance et plus il pousse le curseur où la médiocrité lui sera reprochée »

Bientôt le revers de la médaille pour Antoine Dupont ? Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola a tenu à mettre en garde son joueur sur le niveau d'exigence qu'il y aura désormais. Rapporté par Eurosport, il a lâché sur Dupont : « Plus il avance et plus il pousse le curseur où la médiocrité, ou la performance neutre, lui sera reprochée. Il le sait et il faut qu'il travaille en conséquence. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne traîne pas trop en vacances ».

Dupont de retour contre Clermont ?

Toujours concernant Antoine Dupont, Ugo Mola a également ajouté : « Antoine, de par ses performances, n'est plus à présenter. Mais au-delà de ça, ce sont les 10 ou 15% qu'il donne à tous ses partenaires par la confiance qu'il suscite, qu'il génère et qui rejaillit sur les autres. Il ne faut pas sous-estimer cette chose-là ».

A voir maintenant quel sera le niveau affiché par Antoine Dupont s'il venait à jouer ce week-end face à Clermont. Dans les rangs de l'ASM, on est en tout cas dégoûté de voir le champion olympique revenir pour cette rencontre. « J’ai vu qu’il avait repris cette semaine et qu’il était disponible pour jouer contre nous. Il n’aurait pas pu attendre une semaine ? Ce n’est pas possible, on n’a pas de chance… », a lâché Benjamin Urdapilleta.