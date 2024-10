Antoine Dupont a pris la grosse tête ? Ses potes dévoilent la vérité

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après des vacances bien méritées, Antoine Dupont a enfin repris l'entraînement avec le Stade Toulousain. Ce samedi, le récent champion olympique pourrait même être de la partie pour affronter Clermont. Un retour de Dupont tant attendu. Mais verra-t-on un changement d'état d'esprit chez lui après ce qu'il a vécu au cours des derniers mois ? Pas du tout.

Cet été, Antoine Dupont aura donc réussi son pari. En effet, ayant mis de côté le XV de France pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, il a tout simplement remporté la médaille d'or. Et voilà que le joueur du Stade Toulousain a désormais retrouvé son quotidien après plusieurs semaines de vacances. De retour à l'entraînement, Antoine Dupont pourrait jouer ce samedi face à Clermont.

« On sait qu’il va garder la tête sur les épaules »

A l'aube de ce possible retour d'Antoine Dupont en Top 14, Anthony Jelonch a annoncé la couleur concernant un possible changement de mentalité chez Antoine Dupont, qu'il connait depuis son adolescence. Rapporté par Rugbyrama, le joueur du Stade Toulousain a confié : « Il a pris une nouvelle dimension. Mais on connaît tous Antoine, on sait qu’il va garder la tête sur les épaules. Il sera toujours le même avec le Stade toulousain. Au contraire, il ne veut pas qu’on le prenne pour quelqu’un d’autre, donc notre regard sur lui ne change pas ».

« Ce qu’il fait, c’est génial pour le rugby, le tout en gardant un super état d’esprit »

Evoluant également au Stade Toulousain, Dimitri Delibes a lui lâché à propos de ce retour d'Antoine Dupont : « Je pense qu’au bout de deux mois et demi, même lui en avait un petit peu marre (rires). C’est un leader dans le groupe, avec toujours le bon mot, donc évidemment que ça fait plaisir de le retrouver. Il a encore passé un cap. À chaque fois qu’on le recroise, ce sont de nouvelles félicitations parce qu’il a gagné un autre titre, une autre médaille. Ce qu’il fait, c’est génial pour le rugby, le tout en gardant un super état d’esprit ».