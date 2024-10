Rugby : Une malédiction brisée par Antoine Dupont ?

Jean de Teyssière

En juin dernier, le Stade toulousain est devenu champion de France de rugby pour la deuxième fois consécutive et pour la 23ème fois de son histoire. Antoine Dupont était ensuite devenu champion olympique de rugby à 7 et n’est plus apparu sur les terrains depuis. Il fera son grand retour ce week-end pour empêcher son club de perdre pour la troisième fois de suite, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2021-2022.

Samedi soir, le Stade toulousain accueillera Clermont lors de la 6ème journée du Top 14. Toulouse doit vite réagir car le club reste sur deux défaites consécutives face à l’UBB et Castres. Mais les hommes d’Ugo Mola pourront compter sur le retour de leur meilleur joueur et capitaine : Antoine Dupont.

Rugby - Top 14 : C’est enfin terminé pour Antoine Dupont ! https://t.co/uFPdrIwNC7 pic.twitter.com/CrnpcncQ0k — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Antoine Dupont va-t-il jouer samedi ?

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Ugo Mola, le manager de Toulouse, évoque le retour d’Antoine Dupont à l’entraînement et sa potentielle participation à la rencontre de samedi face à Clermont : « Ah bon, Antoine Dupont va jouer ? Je ne sais pas... Vous verrez ça demain soir (ce soir) avec l'annonce de la compo (officialisée vers 18 h). Ça va se décider demain (ce vendredi) lors de la mise en place (le dernier entraînement avant le match). Qu'Antoine revienne, c'est une très bonne chose, évidemment, pour nous tous. C'est un joueur qui n'est plus à présenter, et il y a ces 10 ou 15 % en plus qu'il donne à ses partenaires par la confiance qu'il suscite et qui rejaillit sur les autres. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. »

Un terrible jamais deux sans trois

Le Stade toulousain reste sur deux défaites consécutives, ce qui était déjà arrivé par le passé. En 2020-2021, les hommes d’Antoine Dupont avaient perdu deux fois de suite, mais cela ne les avait pas empêché d’être champion de France de Top 14 à l’arrivée. En 2022-2023, ce n’était pas arrivé, et Toulouse avait décroché le Bouclier de Brennus face à La Rochelle. La saison dernière, Toulouse avait enchaîné deux défaites de suite, mais avait quand même terminé champion de France, après l’humiliation infligée à l’UBB (59-3). En revanche, en 2021-2022, Toulouse avait eu une spirale très négative de cinq défaites de suite en Top 14, avant d’échouer en demi-finale face à Castres. La malédiction sera sans doute stoppée par Antoine Dupont.