Rugby : Gros pétage de câble en Top 14, il quitte le terrain !

Axel Cornic

La 5e journée du Top 14 a été marquée par une fin de match explosive entre l’ASM Clermont Auvergne et le RCT (19-18) avec notamment un Pierre Mignoni extrêmement remonté contre l’arbitrage. Mais à froid il s’est finalement calmé, annonçant toutefois une décision assez surprenante pour le reste de la saison.

Ce n’est que le début du Top 14, mais la pression est déjà forte pour les clubs qui souhaitent se placer dans les premiers six du classement. Le RCT semblait bien parti avec trois victoires consécutives, mais cette belle lancée a été arrêté net par le Clermont de Christophe Urios, qui rentre lui dans les places de barragiste avec cette victoire.

Le craquage de Pierre Mignoni

Le résultat est toutefois passé au second plan, puisque c’est surtout une polémique arbitrale qui a fait parler dimanche dernier. Battus sur le fil, les Toulonnais ont en effet semblé très agacés et c’est notamment le cas de Pierre Mignoni ! Le manager du RCT est en effet rentré sur le terrain en se dirigeants vers l’arbitre, avant d’être arrêté et calmé par certains de ses joueurs. « Je ne parlerai pas de ma colère ce soir, on va rester digne, et on va regarder la vidéo, mais à chaud je n’ai pas envie de parler et je vais me calmer… » avait-il lâche, lors de la conférence de presse d’après-match.

« Face au Racing et jusqu’à nouvel ordre, je suivrai les rencontres depuis les tribunes »

Cet épisode a beaucoup fait réagir, mais il a également poussé Mignoni a prendre une décision assez surprenante pour la suite de la saison, comme il l’a annoncé dans les colonnes de Var-Matin. « Face au Racing et jusqu’à nouvel ordre, je suivrai les rencontres depuis les tribunes » a annoncé le coach du RCT. « J’ai des raisons objectives d’avoir été agacé, mais ma réaction est excessive. Et finalement, qu’importent les raisons ou les ressentis, rien n’excuse mon attitude. Donc à partir de samedi et jusqu’à nouvel ordre, je serai en tribunes avec mon staff ».