Rugby : Antoine Dupont imite deux stars à l'étranger !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup, le Bouclier de Brennus et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a profité de vacances prolongées. Une pratique assez peu répandue dans l’hémisphère Nord et surtout en France, où le seul exemple que l’on peut trouver est Grégory Alldritt, qui a bénéficié d’un repos prolongé après la Coupe du monde 2023.

Alors que les stars du Top 14 sont sur le pont depuis début septembre, Antoine Dupont n’a toujours pas repris. La dernière fois qu’on l’a vu sur un terrain de rugby c’était en effet le 27 juillet 2024, avec une magnifique victoire en finale de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, face aux Fidji (28-7). Si on s’en tient au XV, sa dernière apparition est une autre finale, avec la large victoire du Stade Toulousain sur l’UBB en clôture du Top 14 (59-3).

Dupont, un cas particulier en France

Mais les vacances c’est bientôt fini pour Dupont ! Le Stade Toulousain a en effet publié des images de son joueur de retour à l’entraînement et on pourrait le revoir jouer beaucoup plus vite que prévu. Le demi-de-mêlée serait vraisemblablement pressenti pour intégrer le groupe toulousain dès ce samedi, pour la réception de l’ASM Clermont Auvergne dans le cadre de la 6e journée du Top 14. « Les présents à l’entraînement postulent tous » a récemment confié le staff du club haut-garonnais. Certains observateurs disent même qu’il pourrait être titulaire aux côtés de Romain Ntamack, qui revient lui aussi d’une période de repos d’une semaine.

Seul Alldritt avant lui, mais...

Cette longue absence d’Antoine Dupont n’a pas manqué de faire parler ces derniers mois. Il faut dire que c’est une pratique assez peu répandue dans l’hémisphère Nord et surtout en France, puisque le seul précédent est Grégory Alldritt, troisième-ligne du XV de France qui avait décidé de prendre du repos après la Coupe du monde 2023. C’est pourtant quelque chose qui se fait assez régulièrement dans l’hémisphère Sud ! On se souvient en effet de Richie McCaw, légendaire capitaine des All Blacks, qui a carrément pris une année sabbatique. Plus récemment on retrouve un autre troisième-ligne avec l’Australien Michael Hooper qui avait claqué la porte de sa sélection pour préserver sa santé mentale.