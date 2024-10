«Ce n’est pas possible...» : Antoine Dupont revient, il est dégoûté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le retour d’Antoine Dupont est imminent. Après avoir repris l’entraînement avec le Stade Toulousain, la star du XV de France pourrait réapparaître en Top 14 à l’occasion de la réception de Clermont samedi soir. Une nouvelle qui n’enchante pas vraiment les Auvergnats, à l’instar de Benjamin Urdapilleta.

Les vacances d’Antoine Dupont sont terminées ! Profitant d’une longue période de repos après sa médaille d’or décrochée aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, la star des Bleus a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le Stade Toulousain et devrait apparaître en Top 14 ce week-end, à l’occasion de la réception de Clermont. Ce qui ne ravit pas tout le monde.

« Il n’aurait pas pu attendre une semaine ? »

Au micro de Sud Radio, Benjamin Urdapilleta s’est amusé du retour d’Antoine Dupont, regrettant de voir son équipe être la première à affronter l’international français : « J’ai vu qu’il avait repris cette semaine et qu’il était disponible pour jouer contre nous. Il n’aurait pas pu attendre une semaine ? Ce n’est pas possible, on n’a pas de chance… » L'Argentin connaît bien Antoine Dupont pour l'avoir côtoyé durant deux saisons du côté de Castres.

« La plus grosse coupure que je n’ai jamais eue, elle m’a fait du bien »

De son côté, Antoine Dupont a hâte de retrouver les terrains après cette pause nécessaire selon lui. « C’est la plus grosse coupure que je n’ai jamais eue, elle m’a fait du bien, déclarait-il récemment à Ouest-France. Mais je suis ravi de rentrer à Toulouse, de retrouver le club, les copains et repartir pour des nouvelles aventures ». Durant ses vacances, le joueur du Stade Toulousain a notamment fait un passage remarqué aux États-Unis, s’essayant au football américain le temps d’un entraînement avec l'équipe de NFL des Los Angeles Chargers et prenant la pose avec LeBron James et Lionel Messi.