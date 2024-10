Rugby - NFL : Antoine Dupont a halluciné !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont en a fini avec ses vacances bien méritées après les Jeux Olympiques. Le demi de mêlée en avant profité notamment pour se rendre du côté des Etats-Unis et de Los Angeles, l'occasion pour lui de rendre visite à la franchise NFL des Chargers. Un voyage sur lequel est d'ailleurs revenu Antoine Dupont.

Au cours des derniers jours, Antoine Dupont était du côté des Etats-Unis. On a ainsi pu voir le joueur du Stade Toulousain et du XV de France aux côtés de LeBron James, Lionel Messi ou encore Blaise Matuidi, désormais installé de l'autre côté de l'Atlantique. Lors de son passage à Los Angeles, Antoine Dupont a également rendu visite aux Chargers. « C'est flambant neuf. C'est quand même assez incroyable, à l'image des Américains. Il y a tout qui est plus grand, les vestiaires, les écrans, la salle de muscu », avait-il notamment expliqué à propos de sa visite chez les Californiens.

« C’était très inspirant et enrichissant d’échanger avec les coaches et les joueurs de NFL »

Los Angeles c'est désormais fini pour Antoine Dupont, mais alors qu'il est de retour à Toulouse, il va se rappeler de ce voyage en Californie et sa visite des Chargers. Dans des propos accordés à Ouest France, le joueur du Stade Toulousain a ainsi confié : « Je m’en doutais, mais je suis très impressionné par la culture du sport aux États-Unis, la taille des infrastructures démesurées en college football comme en NFL. C’était très inspirant et enrichissant d’échanger avec les coaches et les joueurs de NFL, nous avons échangé des petits tips ».

« Je suis ravi de rentrer à Toulouse »

Après les vacances, il est maintenant l'heure de reprendre la compétition pour Antoine Dupont. Ce dernier vient ainsi de retrouver l'entraînement avec le Stade Toulousain. « Oui, c’est la plus grosse coupure que je n’ai jamais eue, elle m’a fait du bien. Mais je suis ravi de rentrer à Toulouse, de retrouver le club, les copains et repartir pour des nouvelles aventures », a expliqué Antoine Dupont.