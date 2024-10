Antoine Dupont : Messi, Zidane... Les plus folles comparaisons !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur par certains. Cet été encore, à l'occasion des Jeux Olympiques, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a pu montrer toute l'étendue de son talent. Les avis sont ainsi unanimes concernant le phénomène Antoine Dupont. De quoi donner lieu à de folles comparaisons.

Difficile de trouver un détracteur à Antoine Dupont. Il faut dire que sur un terrain, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France met tout le monde d'accord. Ses performances parlent pour lui et même les adversaires du Dupont ne peuvent que s'incliner. Demi de mêlée de Castres, Santiago Arata a ainsi confié pour FRUK Rugby : « C’est le meilleur numéro 9 du monde. Je ne dis pas ça parce que tout le monde le dit, mais parce que j’ai joué contre lui. C’est un joueur incroyable ».

« Il est comme Messi »

Complètement bluffé par Antoine Dupont, Santiago Arata n'a alors pas hésité à le comparer à un certain Lionel Messi. « Il joue comme un numéro 10 mais au poste du numéro 9. Il voit des choses que les demis de mêlée ne voient pas normalement. Normalement, un numéro 9 se concentre sur le ruck. Lui, il voit tout. Il est comme Messi », a poursuivi l'Uruguayen. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Antoine Dupont est comparé à une autre légende du sport.

« C’est Zidane pour cette équipe »

A qui Antoine Dupont a-t-il alors déjà été associé ? Baptiste Serin, joueur du XV de France, l'avait comparé à deux légendes des All Blacks : « A l’époque, il y avait Byron Kelleher qui était un peu comme ça, dans le défi. Mais Antoine est plus fort car il a plus d’explosivité, il va très vite. Là où il est très fort aussi c’est en soutien intérieur comme un Aaron Smith, qui coupe les lignes ».

De son côté, Ronan O'Gara avait lui osé la comparaison entre Antoine Dupont et Zinedine Zidane : « Il n’y a personne, dans aucune équipe, comme Antoine Dupont. Il est si bon. Je l’ai analysé en profondeur et j’ai cherché à comprendre comment le museler. (...) Il pourrait battre une nation à lui seul. C’est Zidane pour cette équipe ».

Coéquipier d'Antoine Dupont au Stade Toulousain et avec le XV de France, Romain Ntamack avait également validé le rapprochement fait par certains entre la star du rugby français et Kylian Mbappé : « La comparaison est légitime même si Antoine à été élu meilleur joueur du monde ».