Antoine Dupont : L’image qui fait le buzz !

L’été d’Antoine Dupont a été l’un des gros feuilletons des dernières semaines, notamment avec sa tournée aux États-Unis au cours de laquelle il a rencontré Lionel Messi ou encore LeBron James. Mais il est désormais temps de reprendre, avec le Stade Toulousain qui l’attend après avoir enchaîné pour la première depuis mars 2024 deux défaites consécutives en Top 14.

Après avoir remporté la Champions Cup puis le Bouclier de Brennus, étant élu meilleur joueur des deux finales, Antoine Dupont a régalé toute la France en décrochant la première médaille olympique de l’histoire du rugby tricolore aux JO 2024. Et après toutes ces émotions il a bénéficié d’un repos prolongé, alors que ses coéquipiers du Stade Toulousain sont sur le front depuis le début du mois de septembre.

Dupont pourrait revenir face à Clermont

L’attente est presque terminée ! Antoine Dupont semble en effet tout proche d’un retour, avec le Stade Toulousain qui a publié une photo de lui à l’entraînement, ce lundi. Une photo qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir et qui laisse entrevoir un come-back en Top 14… dès ce samedi 12 octobre pour la réception de l’ASM Clermont Auvergne ! « Les présents à l’entraînement postulent tous » a précisé le staff toulousain, comme le rapporte notamment RMC Sport.

« Je suis ravi de rentrer à Toulouse, de retrouver le club, les copains et repartir pour des nouvelles aventures »

Dans un récent entretien accordé à Ouest-France, le demi de mêlée de 27 ans avait déjà annoncé son retour imminent en Top 14. « C’est la plus grosse coupure que je n’ai jamais eue, elle m’a fait du bien. Mais je suis ravi de rentrer à Toulouse, de retrouver le club, les copains et repartir pour des nouvelles aventures » a déclaré Antoine Dupont. Du côté du Stade Toulousain on doit sans aucun doute être très heureux de le récupérer, après avoir enchaîne deux défaite face à l’UBB (12-16) puis ce week-end dans le derby face au Castres Olympique (28-23). Invaincus jusque-là, les Toulousain ont chuté à la 5e place du classement et voudront sans aucun doute se relancer avec une victoire à domicile sur Clermont.