Rugby : Après les JO, Dupont annonce la couleur

Antoine Dupont a bien profité de ses vacances. Médaillé d'or olympique, le joueur du Stade Toulousain s'est rendu aux Etats-Unis et a pu rencontrer de nombreuses personnalités comme LeBron James ou encore Lionel Messi. De retour en France, l'international français a désormais la tête tournée vers le Top 14 et les prochaines échéances.

Des vacances bien méritées pour Antoine Dupont. Après avoir réalisé le doublé avec le Stade Toulousain, la star du rugby français a rejoint le groupe de Jérôme Daret et préparé les Jeux Olympiques de Paris. Le pari était fou pour Dupont et ses coéquipiers du rugby à sept. Et pourtant, portés par un Stade de France blindé, les Bleus ont glané la médaille d’or, la première de l’histoire du rugby à sept aux JO. Et pour couronner cette saison hors du commun, le demi de mêlée a été élu meilleur joueur de la saison en Top 14 et a reçu les honneurs de la profession lors de la Nuit du rugby.

Dupont est de retour

D’une façon logique, Dupont a eu besoin de souffler. Et c’est aux Etats-Unis que le joueur s’est réoxygéné. Le Français a profité de son passage chez l’Oncle Sam pour aller à la rencontre de plusieurs stars comme LeBron James ou encore Lionel Messi. Dupont a aussi eu l’opportunité de s’initier au football américain avec l’équipe de NFL des Los Angeles Chargers. « Je m’en doutais, mais je suis très impressionné par la culture du sport aux États-Unis, la taille des infrastructures démesurées en collège football comme en NFL. C’était très inspirant et enrichissant d’échanger avec les coaches et les joueurs de NFL, nous avons échangé des petits tips (conseils) ! » a confié l’international tricolore.

« Je suis ravi de rentrer à Toulouse »

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Dupont s’apprête à reporter le maillot du Stade Toulousain, à un moment où le club peine en Top 14. « Oui, c’est la plus grosse coupure que je n’ai jamais eue, elle m’a fait du bien. Mais je suis ravi de rentrer à Toulouse, de retrouver le club, les copains et repartir pour des nouvelles aventures » a-t-il lâché à Ouest-France.