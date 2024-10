Rugby : Grande annonce d’Antoine Dupont, «elle a une place spéciale dans mon coeur»

Arnaud De Kanel

Médaillé d'or olympique cet été, Antoine Dupont ne redescend pas de son petit nuage. Tout juste rentré de son escapade américaine, le demi de mêlée du Stade Toulousain a dévoilé un jeu concours avec à la clé, un séjour dans sa maison d'enfance à Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyréenées. Une résidence qui a forcément une place importante dans son cœur.

Le sourire ne quitte plus Antoine Dupont. Vainqueur des JO de Paris 2024, le demi de mêlée nage en plein bonheur depuis son sacre. Une revanche méritée pour celui qui s'était sacrifié, en vain, lors de la dernière Coupe du monde. Depuis, Dupont enchaine les contrats publicitaires, le dernier en date avec AirBnb, la célèbre plateforme de réservation de logements en ligne. D'ailleurs, en partenariat avec l'application, le joueur du Stade Toulousain fait gagner un séjour de trois nuits dans sa demeure d'enfance à Castelnau-Magnoac.

«Une immersion dans son cocon familial»

« Le séjour de trois nuits comprend un accueil personnalisé, une rencontre avec Antoine, une immersion dans son cocon familial et l'occasion d'admirer certains des plus grands trophées et médailles glanés par Antoine tout au long de sa carrière, y compris sa récente médaille d'or olympique au rugby à sept », indique le groupe AirBnb dans un communiqué de presse. Antoine Dupont a emboité le pas, faisant part de son impatience à l'idée de voir ses fans découvrir l'endroit dans lequel il a grandi.

«Cette maison a une place spéciale dans mon cœur»

« Je suis ravi d'ouvrir les portes de ma maison d’enfance dans mon village natal de Castelnau-Magnoac sur Airbnb. Cette maison a une place spéciale dans mon cœur car elle rassemble tous nos souvenirs familiaux. Il y a des décennies, nos parents accueillaient eux-mêmes des voyageurs dans cette même propriété et c’est avec fierté que je perpétue la tradition familiale d’hospitalité », a déclaré Antoine Dupont dans ce même communiqué de presse. « Hâte de vous recevoir dans ma maison d’enfance à Castelnau-Magnoac, où tout à commencé. Au plaisir d’échanger quelques passes avec vous et vous faire découvrir mon cocon familial », a ajouté le demi de mêlée sur ses réseaux sociaux.