Affaire Jégou-Auradou : L’annonce très attendue de la FFR !

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la Fédération française de rugby, a été invité à réagir après la titularisation d’Hugo Auradou lors de la rencontre entre la Section Paloise et l’USAP (11-10), ce samedi. Le deuxième-ligne de 21 ans est toujours mis en examen pour viol aggravé, pour des faits remontant au début du mois de juillet dernier lorsqu’il était en tournée avec le XV de France.

La 5e journée de Top 14 nous a réservé plusieurs chocs très attendus, notamment le derby opposant le Stade Toulousain au Castres Olympique (28-23). C’est pourtant un autre évènement qui a attiré l’attention avec la première titularisation de Hugo Auradou avec la Section Paloise, quasiment trois mois après avoir été arrêté par la police argentine pour violences sexuelles et physiques.

Un choix qui a fait beaucoup de bruit, mais totalement assumé par son club, avec le manager palois qui a notamment déclaré : « Rien ne l’interdit de jouer au rugby, il est présumé innocent ». Un premier pas vers un retour avec le XV de France, notamment à l’occasion de la tournée de novembre ? Pas du tout, puisque la FFR a annoncé que lui comme Oscar Jégou, joueur de La Rochelle également accusé de viol aggravé, ne seront pas sélectionnables tant que l’enquête de la justice argentine est encore en cours. « Tant qu'il n'y aura pas de non-lieu officiel, ils ne joueront pas en équipe de France » a déclaré le vice-président Jean-Marc Lhermet, au micro de Sud Radio.

« On ne peut pas comparer avec ce qu'il s'est passé avec Melvyn Jaminet. Les autres joueurs ont eu une soirée où il y a eu des dérives. Beaucoup plus de joueurs que simplement (Oscar) Jegou et (Hugo) Auradou » expliqué Lhermet. « Eux ont été entraînés dans une spirale dont on aura des suites judiciaires pour savoir s'il y aura un non-lieu ou pas. Aujourd'hui, il n'est toujours pas arrivé (...) C'est difficile de savoir ce qu'il va se passer. Chacun gère son équipe comme il le souhaite. La position que j'exprime est celle de la FFR. Pau fait ce qu'il souhaite faire, La Rochelle aussi ».