Antoine Dupont : Après LeBron James, c’est au tour de Lionel Messi !

Axel Cornic

Alors que tout le monde l’attend en Top 14, Antoine Dupont s’est offert une fin de vacances en feu d’artifice du côté des États-Unis. Au programme rencontre avec LeBron James, entrainement puis invitation par la franchise de NFL des Los Angeles Chargers du côté de la côte Ouest... avant faire un détour par la Floride et Miami pour voir un certain Lionel Messi.

La médaille d’or du rugby à 7 semble très loin désormais. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fermé leurs portes il y a quasiment trois mois et le Top 14 a repris ses droits sur le ballon ovale, avec la lutte qui fait déjà rage en tête du classement. Mais tout le monde ne parle que d’une chose : l’absence d’Antoine Dupont.

Dupont en Amérique

Après la Champions Cup, le Bouclier de Brennus et cette victoire magnifiques aux JO 2024, le demi de mêlée de 27 ans profite d’un repos bien mérité. On a ainsi pu suivre ses vacances et récemment, Antoine Dupont a notamment fait une petite escapade aux Etats-Unis. On a notamment pu le voir s’entrainer avec la franchise de NFL des Los Angeles Chargers, avant d’assister au choc avec les doubles champions en titre des Kansas City Chiefs. Mais c’est surtout une photo en particulier qui a enflammé les réseaux sociaux...

Une photo avec Messi pour finir les vacances

La star du rugby français a en effet posé avec LeBron James, lui aussi médaillé d’or aux derniers Jeux Olympiques de Paris 2024 et évidemment, légende vivante du basket. Mais avant de dire aurevoir aux Etats-Unis et enfin retrouver le chemin des entrainements avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont s’est offert un dernier kiff en visitant le centra d’entrainement de l’Inter Miami... d’un certain Lionel Messi ! Il a d’ailleurs posté des photos sur ses réseaux sociaux ou on voit la star argentine signer un maillot du club floridien floqué Dupont 9, accompagné du message : « Le meilleur (de tous les temps) depuis Miami ». A noter que cette rencontre a dû sans aucun doute être orchestrée par Adidas, sponsor principal des deux joueurs.