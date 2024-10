Antoine Dupont : Un lien avec Dupont de Ligonnès ? L’improbable question

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Emmanuel Macron, Jonathan Cohen, Angèle ou encore Dany Boon, c’est au tour d’Antoine Dupont de se prêter au jeu des questions-réponses lors des Rencontres du Papotin. Cela sera diffusé ce samedi soir sur France 2 et voilà que certains extraits font déjà réagir comme celui où le joueur du Stade Toulousaine et du XV de France a également interrogé sur un lien avec… Xavier Dupont de Ligonnès.

Médaillé d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont est bien évidemment devenu l’une des stars de l’été, lui qui était déjà très apprécié des Français pour ses performances avec le XV de France. Cela s’est alors accompagné de nombreuses interventions médiatiques et voilà que ce samedi soir, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France sera l’invité sur France 2 des Rencontres du Papotin. « Peut-être mon interview la plus dure, mais sûrement la plus belle aussi », a confié Dupont, sollicité par des questions, certaines les plus farfelues et inattendues.

« Est-ce que vous avez un lien avec Xavier Dupont de Ligonnès ? »

Vie amoureuse, prise de poids… Antoine Dupont a été invité à réagir à de nombreux sujets étonnants. Et l’une des questions ne manque pas de faire sourire en voyant l’extrait diffusé sur les réseaux sociaux. « Est-ce que vous avez un lien avec Xavier Dupont de Ligonnès ? », a-t-on ainsi demandé à Antoine Dupont, qui, amusé, a répondu : « Elles sont bien tes questions ».

Le retour est imminent pour Dupont

Après l’aspect médiatique, c’est le sportif qui va prochainement reprendre le pas pour Antoine Dupont. Ayant mérité ses vacances, le joueur du Stade Toulousain va retrouver les terrains d’ici peu. « Mon retour ? Bientôt. Il ne me reste plus beaucoup de vacances, j’en ai déjà eu beaucoup. Je ne vais pas tarder à revenir à l’entraînement et dans les prochaines semaines revenir sur les terrains. Ce sera début ou mi-octobre en principe », confiait Dupont récemment.