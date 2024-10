XV de France : La Nouvelle-Zélande «furieuse» contre Galthié ?

Axel Cornic

L’été prochain, le XV de France va partir en Nouvelle-Zélande pour affronter les All Black. Mais une polémique entache déjà cette tournée estivale 2025, puisque les principales stars de Fabien Galthié devraient être absentes, ce qui ne ravit absolument pas les médias de la Terre du long nuage blanc.

C’est une spécialité du rugby français. Alors que les grands pays de la planète rugby privilégient toujours leur sélection nationale, la France doit toujours jongler entre les Bleus et le Top 14. Et la nouvelle convention signée entre la FFR et la Ligue nationale de rugby devrait encore une fois faire beaucoup parler !

Pas de stars en Nouvelle-Zélande

Ainsi pour les deux prochaines saisons, c’est un retour à ce fameux groupe de 42 joueurs mis à disposition de Fabien Galthié, alors que lors de la dernière édition du Tournoi des 6 Nations ils n’étaient que 34. Mais c’est surtout la période estivale qui sera impactée, puisque les joueurs arriveront par vagues et les finalistes du Top 14 ne seront absolument pas sélectionnables. Cela va d’ailleurs dans le sens imposé par le sélectionneur, qui déclarait à L’Equipe que « la période juillet-août sera sanctuarisée » pour les cadres du XV de France.

« Les responsables de la NZR sont furieux »

Pas de stars donc en Nouvelle-Zélande l’été prochain, où les Bleus feront leur tournée estivale. Une nouvelle pas vraiment surprenante, mais qui a soulevé une énorme polémique de l’autre côté de la planète. « Les responsables de la NZR sont furieux à ce sujet, car cela dévalorise cette grosse tournée et leur capacité à la commercialiser, d'autant plus que la France a signalé qu'elle agira ainsi longtemps à l'avance » a écrit Will Kelleher, journaliste néo-zélandais du Times, sur X. A noter que la dernière fois que le XV de France avait fait sa tournée chez les All Blacks en 2007 les stars avaient également été laissées au repos... ce qui s’était soldé par très lourdes défaites (42-11, puis 60-10).