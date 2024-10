XV de France : «C’est honteux !», Galthié se fait détruire en direct !

Axel Cornic

La tournée estivale s’est transformé en véritable catastrophe, avec deux sombres affaires qui ont entaché l’image du XV de France. C’est notamment le cas avec Melvyn Jaminet, suspendu 34 semaines par la Fédération française de rugby après une vidéo publiée sur les réseaux dans laquelle il tient des propos ouvertement racistes.

Le sportif est totalement passé au second plan au mois de juillet dernier, lorsque le XV de France s’est déplacé en Amérique du Sud pour sa traditionnelle tournée d’été. La désormais tristement célèbre Affaire Jégou-Auradou a suscité des vives réactions, mais Melvyn Jaminet n’est pas en reste, avec une vidéo qui a également fait beaucoup de bruit.

« Sa phrase, 'le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque', il l’a dit quatre fois ! »

L’arrière international a en effet tenu des propos très graves et après avoir été écarté de la tournée, il a été suspendu pour une durée de 34 semaines. Il a récemment repris l’entraînement avec son club du RCT, ce qui a relancé la polémique sur sa situation… mais surtout sur la gestion de Fabien Galthié de ce dossier épineux ! « Je suis complètement révoltée ! Allez voir à nouveau la vidéo de Melvin Jaminet. Sa phrase, 'le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque', il ne l’a pas dit une fois, il l’a dit quatre fois ! » s’est emportée l’ancienne tenniswoman française Marion Bartoli, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport.

« Avoir quelqu’un d’aussi égocentré, qui n’est pas capable de reconnaître ses erreurs, je trouve ça absolument honteux! »

« Quand vous êtes sélectionneur et que vous avez un joueur qui se comporte de cette façon, comment pouvez-vous rester silencieux et ne pas dire dès le lendemain 'je condamne avec la plus grande force ces propos inadmissibles' ? » a lancé Bartoli, au micro de RMC Sport. « Ne pas dire un mot, je trouve ça honteux ! Mon mari est d’origine musulmane. Quand je lis des propos comme ça, et que je vois un sélectionneur de l’équipe de France qui n’est même pas capable de prendre la parole pour dire 'je suis désolé, cette personne n’a rien à faire dans les rangs de l’équipe de France, il est exclu…'" (...) Avoir quelqu’un d’aussi égocentré, qui n’est pas capable de reconnaître ses erreurs, je trouve ça absolument honteux ! ».