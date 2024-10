Top 14 : Le gros coup de gueule d’Urios !

Axel Cornic

Après une saison dernière assez décevante dans l’ensemble, l’ASM Clermont Auvergne est prêt à se relancer en accrochant une place pour les barrages du Top 14. Mais les hommes de Christophe Urios ont raté la marche lors de la 4e journée, avec une lourde défaite sur le terrain de Perpignan (33-3).

En Auvergne, on s’attendait sûrement à mieux. Après un début de saison encouragent en dépit d’une défaite face au Racing 92 (33-20), Clermont pensait pouvoir consolider sa place dans le haut du tableau du Top 14 avec un déplacement à Perpignan. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque les Jaunards ont totalement sombré en Catalogne, avec l’USAP qui a remporté une victoire avec bonus offensif.

« Aujourd’hui, on a pris une branlée »

Cette défait n’a évidemment pas plu à Christophe Urios, qui n’a pas mâché ses mots comme à son habitude. « Une mi-temps m’inquiète-t-elle plus qu’une autre ? Non, les deux m’inquiètent, même si la seconde était un peu mieux dans l’engagement physique. Mais aujourd’hui, on a pris une branlée. J’avais parlé de révélateur mais je n’ai eu aucune révélation » a expliqué le manager de l’ASM Clermont Auvergne, dans des propos rapportés par La Montagne.

« Il y avait tellement d’écart sur la volonté de Perpignan de nous passer dessus et la nôtre… »

« On a été battu partout, dans la dimension physique, j’avais l’impression que là où il y avait un Clermontois il y avait trois Catalans. De là, les difficultés en conquête, dans le jeu au sol » a analysé Urios. « Après, on s’est éparpillé et on n’a jamais pu s’extirper de la pression de l’USAP, même si on s’y était préparé. Il aurait fallu marquer rapidement en deuxième période pour espérer revenir dans le match. Mais il y avait tellement d’écart sur la volonté de Perpignan de nous passer dessus et la nôtre… Aujourd’hui, je suis déçu parce que je ne l’ai pas vu arriver ».