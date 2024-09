Rugby - NFL : Dupont a déjà choisi son nouveau poste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement présent en Californie afin de prendre part à un camp d’entraînement avec les Chargers de Los Angeles, Antoine Dupont s’est exprimé pour la première fois sur ce choix qui en a surpris plus d’un. S’il a reconnu que la NFL n’était pas faite pour lui, le joueur de 27 ans a également choisi son poste préférentiel.

Après une parenthèse estivale marquée par une médaille d’or aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont a profité d’un repos bien mérité. Mais avant de reprendre la compétition avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a décidé de tenter une nouvelle expérience. Ainsi, c’est en Californie que le Français a atterri, lui qui participe actuellement à un camp d’entraînement avec les Chargers de Los Angeles, franchise évoluant en NFL.

Antoine Dupont ne pense pas à une reconversion en NFL

Auprès de l’Equipe ce vendredi, Antoine Dupont s’est exprimé sur ses premières impressions avec le football américain. Rapidement, la star de 27 ans a balayé toute rumeur lui prêtant une reconversion vers la NFL : « Ça reste quand même éloigné du rugby. Il faudrait vraiment que j'y passe beaucoup de temps et, honnêtement, je n'ai même pas un poste dans lequel je pourrais me projeter, puisque moi, on pourrait m'assimiler à un playmaker à 15, ce qui serait le quarterback ici, mais je ne vais pas travailler ça maintenant. Et quand je vois les athlètes qu'il y a comme receveurs, je ne pense pas que je sois invité », concède largement Dupont.

Dupont bientôt running-back ?

Néanmoins, ce dernier s’est amusé pour le moment avec les Chargers. D’ailleurs, Antoine Dupont a révélé quel serait son poste idéal si ce dernier jouait au football américain. Au vu de sa petite taille (1,74m), le Français s’est naturellement tourné vers le poste de running-back : « Ça serait plus la position que je pourrais occuper, mais les mecs font ça depuis qu'ils sont tout petits, ils s'entraînent toute la journée, donc je pense que c'est trop tard malheureusement ».