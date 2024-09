Rugby : «Méfiez-vous !», l’avertissement lancé en direct pour Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Antoine Dupont profite actuellement de ses derniers jours de vacances aux États-Unis, du côté de Los Angeles. Un repos bien mérité pour celui qui est devenu cet été médaillé d’or en rugby à sept, lors des Jeux Olympiques de Paris. Le demi-de mêlée profite notamment de son temps libre pour s’adonner au football américain et, à en croire Vincent Moscato, le Toulousain pourrait d’ailleurs rapidement être aligné dans ce sport.

Le retour approche pour Antoine Dupont. Après une parenthèse enchantée avec l’équipe de France de rugby à sept, le demi de mêlée va bientôt reprendre la compétition avec le Stade Toulousain. En attendant, ce dernier profite de ses derniers jours de vacances, du côté de Los Angeles. Il a notamment eu l’occasion de s’adonner au football américain et cela pourrait faire naître chez lui une nouvelle vocation.

Un avenir en NFL pour Dupont ?

Après avoir testé le rugby à sept, Antoine Dupont pourrait peut-être se laisser tenter par un nouveau challenge. Dans le Super Moscato Show, Vincent Moscato a d’ailleurs affirmé sur le ton de l’humour qu’il serait possible de voir rapidement le Toulousain sur un terrain de football américain. « Méfiez-vous que Dupont ne soit pas aligné en FOOT US ce week-end ! » Que les supporters du Stade Toulousain se rassurent, cela ne devrait toutefois pas arriver de sitôt.

« Je pense que c'est trop tard malheureusement »

Pour L’Équipe, Antoine Dupont est revenu sur sa découverte du football américain. Le demi de mêlée estime que son poste se rapproche de celui de quarterback, mais que, malheureusement pour lui, il est trop tard pour imaginer faire une carrière dans ce sport. « On pourrait m'assimiler à un playmaker à 15, ce qui serait le quarterback ici, mais je ne vais pas travailler ça maintenant. Et quand je vois les athlètes qu'il y a comme receveurs, je ne pense pas que je sois invité. Ça serait plus la position que je pourrais occuper, mais les mecs font ça depuis qu'ils sont tout petits, ils s'entraînent toute la journée, donc je pense que c'est trop tard malheureusement. »