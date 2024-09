Rugby : La grande décision de l'UBB avant le choc du Top 14

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a choqué le rugby tricolore la saison dernière, en remportant haut la main la finale du Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles (59-3). Mais l’heure de la revanche a sonné, puisque les deux équipes vont enfin se retrouver pour le choc qui va clore la 4e journée du Championnat français.

Il y a quelques mois, tout le monde ne jurait que par le duel entre le Stade Toulousain et La Rochelle pour la suprématie française. L’UBB a pourtant montré qu’elle pouvait se faire une place dans cette guerre des titans, atteignant la finale la saison passée. Mais comme tout le monde le sait, ça ne s’est pas passé très bien pour les hommes de Yannick Bru.

XV de France : «À la maison», il envisage de virer des joueurs ! https://t.co/4QtxwZVArR pic.twitter.com/tNI3wNdiVF — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

L’UBB cartonne

C’est en effet une véritable correction, avec une finale de Top 14 à sens unique pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. Mais l’UBB ne s’est pas laissée abattre, avec l’envie de revenir d’attaque cette saison, avec une attaque de feu. C’est simple, dans le top 5 des meilleurs marqueurs du Championnat on retrouve trois Bordelo-bèglais ! Damian Penaud caracole notamment en tête avec pas moins de cinq essais en trois matchs, suivi par Louis Bielle-Biarrey qui est troisième avec trois essais en deux matchs et Nicolas Depoortere quatrième, avec trois essais en trois matchs.

Une équipe diminuée contre Toulouse ?

Sauf que sur ces trois joueurs, seulement un devrait jouer contre le Stade Toulousain ce week-end ! A en croire les informations de La Dépêche, Penaud devrait être mis au repos pour le choc de la 4e journée de Top 14. Il n’est pas le seul, puisque Depoortere devrait également être absent, tout comme l’arrière Romain Buros, mais surtout le troisième-ligne Marko Gazzotti, grand espoir du rugby français qui est littéralement en feu en ce début de saison.