LeBron James, NFL... l'incroyable été de Dupont se poursuit !

Après avoir remporté la Champions Cup et le Bouclier de Brennus à la fin du printemps, Antoine Dupont a vécu un été totalement fou, remportant notamment la première médaille d’or de l’histoire du rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et si tout le monde attend son retour en Top 14, la star tricolore a bien l’intention de profiter jusqu’au bout.

C’est presque devenu un feuilleton. Depuis qu’il a éclaboussé de son talent les Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est sur un petit nuage et on suit ses péripéties en attendant évidemment son retour sur les terrains. Et ça ne sera vraisemblablement pas pour tout de suite...

XV de France : «À la maison», il envisage de virer des joueurs ! https://t.co/4QtxwZVArR pic.twitter.com/tNI3wNdiVF — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Un selfie de G.O.A.T

Car si le demi de mêlée a récemment confié avoir repris petit à petit, il ne devrait revenir à l’entrainement qu’au début du mois d’octobre. En attendant, Antoine Dupont a fait une petite escapade à Los Angeles, avec une photo qui n’a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. Mais cela n’a clairement rien à voir avec le raz-de-marée provoqué par le cliché publié dans sa story Instagram, où on le voit aux côtés des LeBron James, la star planétaire de la NBA.

Dupont va s’entrainer avec une franchise de NFL

Ce n’est pas tout puisque plusieurs médias ont parlé d’un léger entrainement avec les Los Angeles Chargers, franchise californienne de la ligue de football américain, la NFL. Antoine Dupont sera également invité au choc face aux Kansas City Chiefs de la superstar Patrick Mahomes, doubles champions en titre, qui se tiendra ce dimanche 29 septembre, au Sofi Stadium (13h25). Cela n’a pas manqué de donner naissance à un énorme débat concernant un possible avenir pour le Français au foot US, comme a pu le faire le Gallois Louis Rees-Zammit. A noter toutefois que ce dernier n’a pas été retenu en dépit d’une longue préparation depuis l’hiver dernier et notamment une prise de masse spectaculaire, arrivant jusqu’à 104kg selon la presse britannique.