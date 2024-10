Antoine Dupont : Un mystère avec le XV de France réglé en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir mis de côté le XV de France pendant plusieurs mois afin de se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7 et les Jeux Olympiques, Antoine Dupont devrait être rappelé par Fabien Galthié pour la tournée d’automne. L’une des questions est alors de savoir si le demi de mêlée retrouvera à cette occasion son brassard de capitaine. Vincent Moscato n’a que très peu de doutes à ce propos.

La dernière fois que l’on a vu Antoine Dupont avec le maillot du XV de France, c’était le 15 octobre 2023. Le demi de mêlée des Bleus avait alors la tête basse comme le reste de ses coéquipiers puisqu’il venait de se faire éliminer par l’Afrique du Sud de la Coupe du monde de rugby. Par la suite, Dupont avait mis de côté le XV de France de côté pour préparer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. La médaille d’or désormais autour du cou, la star du Stade Toulousain devrait retrouver le groupe de Fabien Galthié pour la prochaine tournée d’automne du XV de France avec au programme des rencontres face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

« Ça ne peut pas devenir une punition que d’être champion Olympique ! »

Capitaine du XV de France avant de prendre un peu de retrait, Antoine Dupont retrouvera-t-il son brassard à son retour ? La question mérite d’être posée, mais visiblement, aux yeux de Vincent Moscato, il ne fait aucun doute que Fabien Galthié confiera à nouveau cette responsabilité à Dupont. Au micro de RMC, il a ainsi expliqué : « Pour démarrer, ce sera Dupont le capitaine de l’équipe de France. Il revient dans ses pantoufles. Il revient donc il sera le capitaine. Il ne faut pas se tordre la tête. A partir du moment où c’est annoncé… Tu ne peux pas changer tout le temps ! En plus il a été champion Olympique donc ça ne peut pas devenir une punition que d’être champion Olympique ! Tu ne peux pas rajouter des diamants dans l’horizon du rugby et ne plus être capitaine car tu n’a pas toujours été là ».

« J’ai de la considération pour Alldritt, mais… »

« Il va revenir, et il va redevenir capitaine car c’est le meilleur joueur. J’ai de la considération pour Alldritt, mais je préfère avoir un demi-de-mêlée capitaine. Soit c’est le talonneur, soit c’est le demi-de-mêlée. Quand tu as un 9 comme Dupont, tu t’embrouilles pas les pinceaux ! », a conclu Vincent Moscato qui s’attend donc à retrouver Antoine Dupont comme capitaine du XV de France.