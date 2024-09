Rugby : Dupont lâche une grosse confidence sur la NFL

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, Antoine Dupont s’est envolé pour la Californie. Le demi de mêlée, toujours en vacances, a rejoint la franchise NFL des Chargers de Los Angeles dans le cadre d’une participation à un camp d’entraînement le temps de quelques jours. La star de 27 ans a notamment été impressionnée par les différences physiques entre le rugby et le football américain.

Antoine Dupont n’a toujours pas repris avec le Stade Toulousain. En attendant de retrouver les pelouses du Top 14, le demi de mêlée s’est dirigé vers la NFL. En effet, plus tôt dans la semaine, le joueur de 27 ans s’est envolé vers la Californie afin de participer à un camp d’entraînement avec les Chargers de Los Angeles.

« C'est quand même assez incroyable, à l'image des Américains »

Auprès de l’Equipe, Antoine Dupont s’est exprimé sur les raisons de ce choix : « On a réfléchi à la meilleure façon de passer des vacances, en pouvant bosser aussi et en découvrant des choses plutôt cool », a lâché Dupont, qui a également été impressionné par le centre d’entraînement des Chargers : « C'est flambant neuf. C'est quand même assez incroyable, à l'image des Américains. Il y a tout qui est plus grand, les vestiaires, les écrans, la salle de muscu ».

« Il y a des sacrés bonhommes »

Mais ce n’est pas tout puisque le Français a également été bluffé par les capacités physiques des joueurs de NFL : « Le physique des mecs quand même, quand on est juste à côté, en plus avec les protections, les casques et tout, il y a des sacrés bonhommes. Parce que nous, au final, les mecs doivent être costauds, mais ils doivent quand même beaucoup courir, se déplacer, donc ils ne peuvent pas être trop lourds non plus. Là, il y a des postes vraiment spécifiques où ça reste quand même assez statique, même s'il y a de l'explosivité sur les premiers appuis, il y a très très peu de déplacements, donc les mecs sont vraiment massifs, et c'est vrai que c'est toujours impressionnant à voir ».