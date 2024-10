Rugby : Bernard Laporte dézingue la FFR !

Axel Cornic

Depuis son départ de la présidence suite à des problèmes avec la justice, Bernard Laporte ne s’est jamais laissé prier pour critiquer son successeur Florian Grill. Et évidemment cela n’a pas changé après l’été catastrophique qu’a traversé le rugby tricolore, avec les dérapages très graves de la part de plusieurs joueurs du XV de France.

Il y a un an, le XV de France était au-dessus de tout. Mais la Coupe du monde 2023 semblé avoir sonné le début d’une période noire pour les Bleus qui a d’ailleurs continué sur le plan sportif avec un Tournoi des 6 Nations en demi-teinte. Mais le plus grave s’est passé cet été, avec notamment les affaires liées à Melvyn Jaminet ou Oscar Jégou et Hugo Auradou.

« Je crois que certains auraient dû avoir le courage de dire qu’il faut partir, qu’il faut démissionner »

Ancien président de la FFR, Bernard Laporte n’a pas mâché ses mots au moment d’abord ce sujet, tirant à boulets rouges sur son successeur Florian Grill. « Je trouve que certains ont manqué d’humilité. Je ne veux pas rentrer dans des querelles mais avec tout ce qu’il s’est passé cet été, je crois que certains auraient dû avoir le courage de dire qu’il faut partir, qu’il faut démissionner, ça s'appelle du courage, et ne pas s’accrocher. Parce qu’il s’est passé des choses très graves cet été » a déclaré celui qui est désormais directeur du rugby à Montpellier, lors d’un entretien accordé à RMC Sport.

« Ça manque un petit peu de hauteur et de classe »

« Comment peux-tu encore rester en place? Je ne sais pas mais c’est quand même surprenant » s’est questionné Bernard Laporte. « Mais ça ne me regarde plus, chacun a le droit de faire ce qu’il veut mais je pense que ça manque un petit peu de hauteur et de classe. A un certain moment il faut dire que, non, on n’a pas fait les choses comme il fallait et il faut partir. Plutôt que de s'accrocher sans arrêt et se quereller. Je vois et je reçois des choses où les gens s'insultent presque, pfff...ce n'est pas ça le rugby. Être président d'une fédération, tu n'es pas président de la République ».