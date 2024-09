Top 14 : Nouveau scandale, Laporte perd un joueur

Axel Cornic

Plusieurs stars ont débarqué en Top 14 cette saison et Stuart Hogg a été la grande surprise, puisqu’il avait annoncé sa retraite il y a un peu plus d'un an. Son retour avec le MHR a été bon puisqu’il a marqué un essai pour sa première apparition en dépit de la défaite face au LOU (22-26), mais il ne va pas pouvoir confirmer sur la durée pour le moment.

Le recrutement de Montpellier a souvent été raillé ces dernières saisons. Le club héraultais a en effet décidé d’engager ou de garder plusieurs joueurs avec des passifs assez lourds. C’est le cas de Stuart Hogg, véritable légende du rugby écossais, qui est accusé d’harcèlement conjugal par la police de son pays.

La police écossaise a arrêté Hogg

Son retour en Ecosse était prévu, puisqu’il était convoqué devant la justice le 10 septembre dernier pour la suite de l’enquête de le visant. Sauf que Stuart Hogg n’a pas du tout respecté les règles, puisqu’il a outrepassé les interdictions qui lui ont été imposées en se rendant au domicile de son ex-femme ! Emprisonné, il a été libéré sous caution, mais son avenir se complique avec des audiences le 4 et 21 octobre d'après L’Equipe.

Absent contre l’USAP

« Stuart ne sera pas là ce week-end, il sera disponible à partir de lundi » a annoncé le manager montpelliérain Joan Caudullo, lors de la conférence de presse précédant la rencontre de ce week-end, face à l’USAP. C’est un coup dur pour le club de Bernard Laporte, qui après avoir frôlé la catastrophe et la relégation en Pro D2 la saison dernière, est parti du mauvais pied avec une défaite à domicile face à une équipe à priori à sa portée. Stuart Hogg devrait normalement être disponible pour le gros choc du début de saison montpelliérain, avec la réception du Stade Toulousain au GGL Stadium.