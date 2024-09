XV de France - Scandale raciste : Nouvelle sortie qui va faire polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais lancé dans la course à la présidence de la FFR contre Florian Grill, Didier Codorniou s'est confié dans les colonnes de L'EQUIPE sur l'ensemble des sujets sensibles du moment dans le rugby français. Il est notamment question du scandale raciste avec Melvyn Jaminet, et Codorniou assure la défense de d'arrière du XV de France avec des arguments qui risquent de faire parler.

Le 7 juillet dernier, Melvyn Jaminet a fait scandale en diffusant par erreur une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il affiche des propos à caractère raciste : « Le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque ! », lâche l'arrière du RC Toulon et du XV de France. Un débordement qui lui a valu une grosse sanction de la part de la FFR, le condamnant à 34 semaines sans compétitions et 30 000€ d'amende.

Codorniou assure la défense de Jaminet

Didier Codorniou, ancien joueur emblématique du XV de France et désormais engagé dans la course à la présidence de la FFR, avait clairement expliqué qu'il trouvait cette sanction bien trop hâtive. Et il persiste dans un entretien accordé à L'EQUIPE ce jeudi : « J'assume ce que j'ai dit. Il s'avère que je connais Melvyn Jaminet. Je me suis permis de dire ça à son sujet parce qu'il y avait une accélération sur le dépôt de plainte et que j'avais certains retours. C'est souvent intéressant de prendre du temps avant de prendre une décision qui peut être radicale. Surtout que derrière ça, il y a l'aspect psychologique du joueur. Son passage à Toulouse ne s'était pas bien passé. Il est revenu à Toulon avec, je crois, une fragilité. Il s'est cherché, il a douté. Il est parti en tournée avec l'équipe de France et effectivement en troisième mi-temps, avec des copains, il a prononcé des mots inadmissibles, des propos racistes. Je persiste à penser que Jaminet n'est pas raciste. Je mesure la gravité des propos », indique Codorniou.

« Il a des amis maghrébins... »

« Je sais qu'il a des amis maghrébins… C’est un argument utilisé par l’extrême droite ? Vous savez, je suis immigré espagnol, quand j'étais très jeune à Gruissan, j'avais une tante qui avait des difficultés pour parler le français. On nous disait qu'on était illettrés et on nous traitait de sales Espagnols. Je suis un homme engagé, de gauche, qui défend les valeurs de la République. Vous comprenez bien que je ne peux pas être en phase avec ces propos racistes. Je ne parle pas des propos mais de la personnalité de Jaminet. Après, il y aura un jugement », poursuit Didier Codorniou pour défendre Jaminet. Des propos qui risquent de faire polémique...