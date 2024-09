Une médaille d’or pour Antoine Dupont et 400 000€ pour le Stade Toulousain

Jean de Teyssière

La participation d’Antoine Dupont aux Jeux olympiques de Paris 2024 va rapporter gros au Stade toulousain. En effet, un article du règlement de la FFR dispose que si un joueur dispute la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024, le club qui aura libéré ces joueurs disposera d’un salary cap de 400 000€. Le Stade toulousain est le seul club français qui disposera de cette hausse.

Le Stade toulousain pourra cette saison compter sur Antoine Dupont. Terminé le rugby à 7, le demi de mêlée français se concentre désormais à 100% sur le rugby de club à 15. Après une saison pleine d'émotion, marquée par le titre aux Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont offre en plus un joli cadeau à son club.

Antoine Dupont, seul joueur du Top 14 à jouer deux gros tournois internationaux

L’année dernière, Antoine Dupont était en pleine Coupe du monde avec le XV de France. Une compétition qui s’est arrêtée brutalement en quarts de finale face à l’Afrique du Sud, au terme d’un match rentré dans la légende. Le public français n’a pas permis aux Bleus de soulever pour la première fois de l’histoire ce trophée tant convoité. Quelques mois plus tard, Antoine Dupont délaisse par période le rugby à 15 pour se consacrer à celui qui se joue à 7, dans l’optique de remporter les Jeux olympiques de Paris 2024. Pari réussi, puisqu’il remportera la médaille d’or après un tournoi mythique.

400 000€ pour le Stade toulousain

Malgré cette absence durant quelques semaines, le Stade toulousain a réussi à remporter le Top 14 et la Coupe d’Europe de rugby. Avec à chaque fois un Antoine Dupont déterminant. Le pari est donc totalement réussi pour les deux parties, surtout que grâce à ces deux participations, Antoine Dupont permet au Stade toulousain de bénéficier d’un salary cap de 400 000€. C’est mentionné à l’article 3.3.2 alinéa 2 du règlement relatif à l’éthique et à l’équité sportive de la Ligue Nationale du rugby (LNR) et relayé par Rugbyrama : « Lorsqu’un joueur ayant fait partie du groupe de joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2023, est également sélectionné dans l’effectif de France VII pour disputer les Jeux olympiques 2024, le club dans l’effectif duquel se trouve le joueur bénéficiera d’un Salary Cap relevé de 400 000 euros pour la saison 2023-2024 et 2024-2025 lequel n’est pas cumulable avec le crédit international de 180 000 euros. »

L’UBB peut s’en mordre les doigts

Le Stade toulousain est l’unique club du Top 14 à avoir bénéficié de ce salary cap. L’UBB aurait pu aussi toucher cette somme, puisque Damian Penaud était pressenti pour rejoindre l’équipe de France de rugby à 7. Sékou Macalou du Stade français et Arthur Vincent de Montpellier auraient également pu permettre à leur club de toucher 400 000€ de salary cap en plus. Une raison de plus d’être heureux d’avoir laissé Antoine Dupont participer aux Jeux olympiques pour le Stade toulousain.