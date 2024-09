Rugby : Le Top 14, un cauchemar pour les stars étrangères ?

Axel Cornic

Après seulement une saison, Siya Kolisi a été libéré de son contrat avec le Racing 92 et va donc rentrer en Afrique du Sud. La faute à un Championnat particulier, réputé pour son niveau très élevé, mais également un rythme effréné auxquelles les stars étrangères ne sont pas du tout habituées. Mais le troisième-ligne est loin d’être le premier…

C’est déjà fini. Tout le monde s’extasiait de suivre Siya Kolisi en Top 14, mais on ne l’a jamais vu, où alors trop peu. Blessé, souvent en méforme, le capitaine des doubles Champion du monde sud-africain n’a jamais réussi à montrer son véritable visage et seulement quelques mois après son arrivée, il a demandé au Racing 92 de le libérer d’un contrat qui allait jusqu’en juin 2026.

Kolisi quitte le Racing et le Top 14

Via un communiqué, le club francilien a récemment annoncé une séparation d’un commun accord et dans la foulée, Siya Kolisi a expliqué la véritable raison dans un très long entretien accordé à L’Équipe. « J’ai réalisé que pour mon corps, je ne peux avoir de repos ! Et surtout, si je joue pour l'Afrique du Sud, je manque trois mois de la saison de Top 14 » a confié le troisième-ligne de 33 ans. « Je suis très bien payé et ça me donne le sentiment de voler le Racing. Il n'y a pas eu de malentendu entre nous, les discussions se sont bien passées. C'est triste, parce que je voulais aussi continuer, j'étais tellement content de venir, mais les choses ont changé ». Il rejoint ainsi la longue liste des étrangers qui n’ont pas fait long feu en Top 14.

La longue liste des flops étrangers

Dans l’histoire récente, on retrouve surtout son compatriote Eben Etzebeth. Arrivé à Toulon après son titre de Champion du monde en 2019, l’imposant deuxième-ligne n’a jamais réussi à s’imposer avec seulement une quarantaine de matchs en trois ans. Il quitte d’ailleurs le RCT deux ans avant la fin de son contrat et a surtout laissé une grosse déception en France. Si on remonte plus loin on peut notamment parler de Jonathan Sexton, véritable idole en Irlande et au Leinster, mais qui a totalement raté son passage au Racing 92, où il est resté deux saisons. D’ailleurs, depuis son départ en 2015 il a plusieurs fois répété regretter ce choix de rejoindre les Ciel et Blanc et le Top 14 ! De l’autre côté de la Manche on retrouve également un autre flop avec Toby Flood, annoncé en Angleterre comme le nouveau Jonny Wilkinson. Mais alors que la légende vivante du XV de la Rose a connu un succès éclatant au RCT, lui s’est raté du côté du Stade Toulousain, où certains ont déjà oublié son passage.