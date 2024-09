Rugby : Une star du XV de France pourrait perdre beaucoup d’argent

Axel Cornic

Titulaire à l’ouverture avec le XV de France en l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert va se trouver à un tournant important de sa carrière. Son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles se termine en effet dans seulement quelques mois et il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Contrairement au football, le rugby rentre dans la phase la plus importante de son mercato. Les joueurs peuvent en effet déjà signer pour leurs prochains clubs et il y a quelques coups particulièrement intéressants. Le meilleur est sans aucun doute Matthieu Jalibert, dont le contrat avec l’UBB se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, un accord semble être assez compliqué.

« Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité »

Interrogé au printemps dernier, le principal intéressé avait botté le ballon en touche. « J'ai surtout envie de me concentrer sur la fin de saison et les objectifs de l'équipe. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité » avait déclaré Jalibert. « Je sais que je suis dans un club qui me fait confiance et qui joue le haut de tableau. Mais pour ne rien cacher, j'envisage un peu tout : prendre du repos, partir à l'étranger, je n'exclus rien ».

Des mois compliqués à venir ?

Depuis des choses ont changé, puisque L'Équipe nous apprend que l’offre de prolongation transmise par l’UBB n’a pas vraiment reçu de réponse. Le club girondin aurait fait un effort en lui proposant un salaire très important, mais Matthieu Jalibert et son entourage auraient tenté de renchérir, ce qui a mené les négociations dans une impasse. Désormais, cette offre bordelaise n’existerait plus et l’un des meilleurs joueurs du Top 14 se retrouve désormais à quelques mois d’une situation extrêmement problématique, sachant d’ailleurs que les principaux clubs français ont déjà bouclé leur avenir au poste de numéro 10.