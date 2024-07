Scandale raciste - XV de France : Jaminet sort du silence !

Pierrick Levallet

En pleine période d'élections législatives, c'est un nouveau scandale raciste qui a touché le XV de France ces dernières heures. Après la victoire contre l'Argentine, Melvyn Jaminet a publié une brève story sur Instagram où on peut l'y voir tenir des propos racistes. Exclu du groupe de Fabien Galthié dans la foulée, le joueur de 25 ans s'est rapidement excusé.

C’est un nouveau scandale qui touche le XV de France et plus précisément Melvyn Jaminet. Après la victoire des hommes de Fabien Galthié contre l’Argentine ce dimanche, le joueur du RC Toulon a tenu des propos racistes dans une brève story Instagram . « Le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque » a notamment lâché l’international français de 25 ans. Il n’en fallait pas plus pour que la situation s'enflamme, surtout en pleine période d’élections législatives. Exclu du groupe France dans la foulée, Melvyn Jaminet s’est alors rapidement excusé sur les réseaux sociaux.

«Ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs»

« Je suis profondément désolé et honteux de mes paroles. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Je comprends que cela ait pu blesser et offenser de nombreuses personnes, et je tiens à dire que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l'équipe de France de rugby » explique d’abord l’arrière du RC Toulon dans sa story Instagram .

«Je comprends la sanction de la FFR»