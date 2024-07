Scandale raciste : Une star du XV de France se fait virer !

Axel Cornic

Seulement quelques heures après la victoire sur l’Argentine pour le premier test-match de la tournée d’été (13-28), Melvyn Jaminet se retrouve au cœur d’une incroyable polémique. L’arrière international a tenu des propos ouvertement racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et après le RCT, c’est la Fédération française de rugby qui a réagi via un communiqué.

Seulement quelques mois après le feuilleton lié à Bastien Chalureau, le XV de France se retrouve une nouvelle fois empêtré dans des affaires de racisme. C’est cette fois Melvyn Jaminet qui est concerné, puisqu’il a publié une vidéo sur Instagram dans la nuit de samedi à dimanche, où il déclare notamment : « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque ».

« Une enquête interne est ouverte et le club communiquera plus largement à l'issue de celle-ci »

Les réactions n’ont pas tardé et c’est son club du RCT qui a dégainé en premier, publiant en bref message sur X . « Suite à la vidéo parue sur les réseaux sociaux impliquant Melvyn Jaminet, le RCT condamne les propos tenus et se désolidarise de ceux-ci. Une enquête interne est ouverte et le club communiquera plus largement à l'issue de celle-ci » a écrit le club varois, dans la soirée de dimanche.

« Jaminet a été mis à l’écart avec effet immédiat et quitte le groupe France »