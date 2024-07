XV de France : Il remplace Dupont et jubile !

Jean de Teyssière

La tournée d'été commence très bien pour le XV de France ! Opposée à l'Argentine, l'équipe de France emmenée par son nouveau capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, Baptiste Serin, s'est imposée 28-13. Une victoire convaincante avec un bel état d'esprit qui a beaucoup plu à Baptiste Serin.

Ce samedi, le XV de France disputait son premier match de la tournée d'été, face à l'Argentine. Mercredi, les hommes de Fabien Galthié affronteront l'Uruguay avant d'à nouveau se mesurer aux Argentins, samedi prochain. Lors de cette première rencontre, de nombreux joueurs découvraient la sélection et étaient encadrés par Baptiste Serin, capitaine en l'absence d'Antoine Dupont.

Le XV de France remporte son premier test match !

Dans la ville de Mendoza, tout à l'ouest de l'Argentine, le XV de France a réussi une belle performance en s'offrant une belle victoire face aux Pumas. Malgré un début de match timide, sans doute à cause d'un manque d'automatisme, six joueurs fêtant leur première sélection, les Bleus ont ensuite pris le match à leur compte et ont réussi à inscrire trois essais. Théo Attissogbé et Antoine Frisch ont marqué leur premier essai pour leur premier match en Bleu. Baptiste Serin est le troisième marqueur.

Rugby : Antoine Dupont change d’équipe et s’explique ! https://t.co/vhLvq38M2e pic.twitter.com/iQH2BfHMhP — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

«Très content de la performance