Finale Top 14 : Après avoir vécu l'enfer, Ntamack annonce un coup historique

Axel Cornic

Romain Ntamack était aux anges ce vendredi, au moment de soulever le quatrième Bouclier de Brennus de sa carrière. Il fait dire qu’il y a seulement quelques mois, l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France voyait la Coupe du monde lui passer sous le nez à cause d’une grave blessure au genou.

On se souvient encore tous de ce match de préparation face à l’Ecosse et un contact à priori anodin avec Finn Russell. Mais un peu moins d’un an après tout est oublié pour Romain Ntamack, qui a réalisé le deuxième doublé de sa carrière, en remportant la Champions Cup ainsi que le Bouclier de Brennus.

Stade Toulousain : Antoine Dupont lâche un gros message après la finale du Top 14 ! https://t.co/2IVRg0CEzj pic.twitter.com/Bwtu1w3WWz — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Un deuxième doublé en trois ans, c’est fort »

Forcément, il était aux anges après le titre conquis avec la manière ce vendredi en finale du Top 14, face à l’UBB (59-3). « L’histoire, on la marque. Un deuxième doublé en trois ans, avec la difficulté que l’on connaît de jouer sur les deux tableaux, avec une Champions Cup et un Top 14 de plus en plus relevé, c’est fort. C’est génial parce que cette équipe se donne les moyens d’y être, elle se remet en question tout le temps, elle se tire constamment vers le haut aux entraînements » a expliqué Romain Ntamack, au micro de Canal + .

« Je me suis donné les moyens pour revenir au meilleur des moments »