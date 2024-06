Finale Top 14 : Humiliation historique pour l’UBB à cause d’Antoine Dupont et du Stade Toulousain !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’UBB a connu une soirée difficile ce vendredi soir en s’inclinant très lourdement face au Stade Toulousain (59-3) en finale du Top 14, sur la pelouse du Vélodrome. Un véritable récital de la part d’Antoine Dupont et ses coéquipiers qui décrochent leur quatrième Bouclier de Brennus en cinq ans, et une humiliation historique pour les Bordelais.

Pas de suspense vendredi soir à Marseille. Rapidement menée, l’Union Bordeaux-Bègles a sombré face au Stade Toulousain en s’inclinant très lourdement (59-3). Thomas Ramos a brillé avec 20 points au compteur, tandis qu’Antoine Dupont a lui aussi marqué les esprits en inscrivant deux des neuf essais toulousains. La star du XV de France, qui décroche son quatrième Bouclier de Brennus, a logiquement été élu homme d'un match qui restera dans l’histoire, malheureusement pour l’UBB.

Stade Toulousain : Antoine Dupont lâche un gros message après la finale du Top 14 ! https://t.co/2IVRg0CEzj pic.twitter.com/Bwtu1w3WWz — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Le plus grand écart sur une finale de Top 14

En effet, jamais dans l’histoire une équipe avait inscrit 59 points en finale du Top 14. Il faut remonter à 2006 pour retrouver trace d’une telle efficacité offensive, il s’agissait alors de Biarritz et de ses 40 points contre Toulouse. Avec ses neuf essais, la bande à Dupont décroche également un autre record, tout comme celui de l’écart de points dans une finale de Top 14. Le Stade Toulousain a terminé la rencontre avec 56 unités d’avance sur Bordeaux, du jamais vu.

Thomas Ramos le meilleur réalisateur de l'histoire du club

La soirée a également été particulière pour Thomas Ramos, devenant au cours de la rencontre le meilleur réalisateur du Stade Toulousain avec 1792 points. L’international français a inscrit deux essais avec deux buts de pénalité et deux transformations. Il dépasse Jean-Baptiste Elissalde et ses 1776 points.

« C’est incroyable pour l'histoire de ce club »