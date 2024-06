Top 14 - UBB : Mission impossible contre Antoine Dupont ?

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir va offrir une finale inédite en Top 14, au stade Vélodrome de Marseille. Le Stade Toulousain, grand habitué des finales sera opposé à l'UBB, qui disputera sa première finale de son histoire. Un match qui promet d'être spectaculaire mais qui, si l'on en croit les statistiques, devrait tourner à l'avantage des coéquipiers d'Antoine Dupont, qui n'ont plus perdu face à un novice en finale depuis 1969.

Le Stade Toulousain, c'est sans conteste le plus grand palmarès du rugby français. Avec 22 titres en Top 14 et 6 victoires en Champions Cup, le club d'Antoine Dupont sait gagner des finales. Tout le contraire de l'UBB, qui va disputer la première finale de son histoire.

Bordeaux déjà champion de France, pas l'UBB

Si l'UBB n'a jamais disputé de finale du Top 14, Bordeaux si. En 2006, le club de l'Union Bordeaux-Bègles est créé. Il s'agit alors de la fusion entre le Stade bordelais et du Club athlétique béglais. Le Stade bordelais a été champion de France à sept reprises au début des années 1900 (899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909 et 1911) tandis que le CA Bègles est sacré à deux reprises, en 1969 et 1991.

Toulouse, l'épouvantail du rugby français

Depuis plusieurs années, le Stade Toulousain rafle tout sur son passage. En 2019, 2021 et 2023, les coéquipiers d'Antoine Dupont sont devenus champions de France et le club occitan compte 22 titres à son actif. Club le plus titré de l'histoire du Top 14, le Stade rochelais avait bien failli l'emporter la saison dernière, mais un essai rentré dans la postérité de Romain Ntamack a tout changé. Toulouse n'a d'ailleurs plus perdu de finale depuis 2006. L'UBB est prévenue.

Top 14 - UBB : C'est terminé pour Jalibert ? https://t.co/V6q4uWrL2Y pic.twitter.com/LvnejUZryq — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Toulouse ne perd plus face à un novice en finale

L'UBB devra vraiment se méfier du Stade Toulousain. L'expérience parle largement pour eux et face à un nouveau finaliste, le Stade Toulousain n'a plus perdu depuis 1969 face au...CA Bègles. Lors de la saison régulière, l'UBB avait perdu le match aller au Stade Ernest Wallon (22-29) avant de l'emporter au Matmut Atlantique (31-28) au terme d'un match exceptionnel. Si tout peut arriver dans cette rencontre une chose est sûre : l'histoire sera marquée ce vendredi soir.