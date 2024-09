Rugby : Dupont lâche le XV de France, «il a réussi son pari»

Axel Cornic

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a surpris pas mal de monde la saison dernière, lorsqu’il a décidé de se consacrer au 7. Cela l’a notamment fait rater le Tournoi des 6 Nations, mais le pari semble finalement gagné, puisqu’il a offert à la France la première médaille d’or olympique de son histoire en rugby à 7.

Imaginez, Kylian Mbappé annoncer à Didier Deschamps qu’il met de côté l’équipe de France pour se consacrer aux Jeux Olympiques. Impensable ! C’est pourtant ce qui s’est passé avec Antoine Dupont, qui a fait l’impasse sur le Tournoi des 6 Nations pour aller au rugby à 7 et ainsi se faire une place aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le moins que l’on puisse dire maintenant, c’est que le pari est totalement gagné.

« On peut penser que c’est important de jouer le Tournoi, quand tu as pris une casquette en Coupe du monde ! »

Certains n’y croyaient pas pourtant et c’est le cas de Vincent Moscato, qui a finalement fait son mea-culpa ce jeudi. « On peut penser que c’est important de jouer le Tournoi, quand tu as pris une casquette en Coupe du monde ! Te retrouver directement après, pour justement repartir à chaud sur quelque chose qui t’as fait mal, repartir avec tout le collectif. C’est un choix ! » a expliqué l’ancien international français, dans son émission Le Super Moscato Show.

« Je ne m’excuse pas, je dis bravo Antoine Dupont, bravo le Stade Toulousain, bravo la France »

« Il a réussi son pari à 7, même si on n’est pas tous d’accord. Moi je pense qu’en 2023 tu dois être Champion du monde et comme chef, tu repars jusqu’en 2027 » a poursuivi Vincent Moscato, au micro de RMC Sport. « Après ce qu’il a fait, bravo. Sportivement c’est extraordinaire, les résultats font qu’il a raison. Je ne m’excuse pas, je dis bravo Antoine Dupont, bravo le Stade Toulousain, bravo la France ».