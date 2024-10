Top 14 : Le PSG est remplacé par un club de rugby !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain rêve plus grand et a récemment tourné un chapitre important de son histoire en quittant le Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, pour s’installer dans un centre d’entrainement flambant neuf à Poissy. Certains se demandaient ce qu’allaient devenir les anciennes structures parisiennes, mais une solution a finalement été trouvé.

Les investisseurs parisiens n’ont jamais caché leur envie de développer les infrastructures du club. Mais s’ils se sont pour le moment cassés les dents sur l’épineux dossier du rachat du Parc des Princes, ils ont fait un pas important avec l’ouverture du nouveau centre d’entrainement de Poissy, à la pointe de la technologie. Mais ils ont laissé derrière eux un bout d’histoire...

Le Stade Français débarque au Camp des Loges

Le PSG a en effet quitté le Camp des Loges et Saint-Germain-en-Laye, un véritable symbole pour les supporters de longue date. Mais ce lieu n’est pas resté inoccupé très longtemps, puisqu’il est passé entre les mains du Stade Français, qui a inauguré ses nouveau locaux ce mercredi. « Cela marque un passage important dans ce club. Quand j'y jouais, on était loin d'imaginer qu'on pourrait disposer d'un tel outil » a expliqué Thomas Lombard, directeur général et ancien joueur du Stade Français, d’après RMC Sport.

Ça a couté 5M€

Les Soldats Rose de la capitale vont continuer à jouer dans leur stade de Jean-Bouin, dans le 16e arrondissement parisien, mais ce déménagement va notamment leur permettre de passer un vrai cap dans le professionnalisme. « A Jean-Bouin, on n'avait qu'un terrain, donc quand on faisait des 15 contre 15, on avait une dizaine de joueurs sur le côté. Là il y a un deuxième terrain, c'est plus pratique » a expliqué le troisième-ligne Romain Briatte. A noter que des modifications ont été apportées au Camp des Loges, qui ont couté un total de 5M€ partagés entre la ville de Saint-Germain-en-Laye, le Stade Français et la région Ile-de-France.