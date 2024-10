Rugby : La grande réponse d’Antoine Dupont sur sa vie amoureuse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont est plus jamais sous le feu des projecteurs actuellement. Néanmoins, cela fait un moment que la cote de popularité a décollé pour le joueur du Stade Toulousain. Une célébrité qui s’accompagne forcément de nombreuses questions comme notamment sa vie amoureuse. Antoine Dupont a d’ailleurs fait une grande révélation à ce propos.

A 27 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui le visage du rugby français, mais aussi l’une des figures de son sport à l’échelle mondiale. Le joueur du Stade Toulousain est d’ailleurs entré dans une nouvelle ère cet été en remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Aujourd’hui, Antoine Dupont fait clairement partie des personnalités préférées des Français, qui veulent forcément en savoir plus sur il est et sa vie privée également.

Antoine Dupont : Un mystère avec le XV de France réglé en direct https://t.co/8PyQpgPcqX pic.twitter.com/xcf7G7znum — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Je n’ai pas de copine »

Ce samedi, France 2 diffusera l’interview d’Antoine Dupont, passé par Les rencontres du Papotin. Et c’est à cette occasion que le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a répondu à une question sur sa vie privée, plus particulièrement sa vie amoureuse. Antoine Dupont est-il en couple ? Ils ont été nombreux à se poser cette question et quand on lui a demandé s’il était marié, il a alors répondu dans un extrait diffusé : « Je n’ai pas de copine »

Antoine Dupont bientôt de retour sur les terrains

L’une des autres questions que se posent également les fans d’Antoine Dupont, c’est de savoir quand il retrouvera les terrains avec le Stade Toulousain. Depuis la médaille d’or aux JO, il profite de ses vacances, lui qui était dernièrement du côté de Los Angeles, ayant notamment rendu visite aux Chargers, franchise de NFL. Le retour de Dupont est en tout cas très proche. « Mon retour ? Bientôt. Il ne me reste plus beaucoup de vacances, j’en ai déjà eu beaucoup. Je ne vais pas tarder à revenir à l’entraînement et dans les prochaines semaines revenir sur les terrains. Ce sera début ou mi-octobre en principe », révélait le principal intéressé il y a quelques jours.