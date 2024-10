XV de France : Auradou de retour après le scandale, «rien ne l’interdit de jouer»

Axel Cornic

Quasiment trois mois après son arrestation en Argentine lors de la tournée du XV de France, Hugo Auradou va refouler les pelouses de Top 14. Le deuxième-ligne de 21 ans sera titulaire ce samedi pour le déplacement de la Section Paloise à Perpignan (16h30), ce qui n’a pas manqué de susciter des vives réactions.

Toujours mis en examen pour viol aggravé, Hugo Auradou a pu retrouver la France avec son coéquipier Oscar Jégou. Et il n’a pas tardé à tenter de reprendre le cours de sa vie, puisqu’il a été aperçu à l’entrainement de la Section Paloise dès le 8 septembre dernier ! Une façon d’essayer de tourner la page, bien que l’affaire le concernant ne soit pas encore terminée.

Antoine Dupont : Un lien avec Dupont de Ligonnès ? L’improbable question https://t.co/qPuBQWrHRK pic.twitter.com/n4vktGerif — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« Le moment est venu de le mettre sur un terrain de rugby »

Une nouvelle étape importante aura lieu ce samedi face à Perpignan, puisque Hugo Auradou va jouer pour la première fois un match de rugby depuis qu’il a été accusé de violences physiques et sexuelles. « Le moment est venu de le mettre sur un terrain de rugby et ce sera demain. Rien ne l’interdit de jouer au rugby, il est présumé innocent » a annoncé ce vendredi Sébastien Piqueronies, en conférence de presse. « Il revient à ceux qui le défendent et à la direction du club d’assumer la cohérence. Pour nous, c’est l’unique logique d’une étape de plus dans le processus qu’on a eu depuis début juillet ».

« C’est une opportunité qu’on lui donne d’être heureux de jouer au rugby demain »

« Ça fait plusieurs semaines qu’il est avec nous, il s’entraîne avec nous, il est apte physiquement. Il a surtout simplement envie de jouer de rugby. C’est une opportunité qu’on lui donne d’être heureux de jouer au rugby demain » a assuré le manager de la Section Paloise, qui ne s’inquiète pas d’un accueil spécial de la part du public de l’USAP. « Aimé-Giral, on a l’habitude d’y aller, on aura un accueil comme d’habitude avec une grosse ferveur autour de son équipe, des Catalans fiers de leur territoire et c’est bien pour notre France du rugby. On s’attend à un public qui va supporter son équipe et pas nous supporter nous ».