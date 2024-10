XV de France : Après le scandale, il va faire son grand retour

Jean de Teyssière

Le XV de France, lors de sa tournée estivale en Argentine en juillet dernier a créé le scandale à cause de deux de ses joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou, accusés de viol sur une femme après une sortie en boîte de nuit. D'abord incarcérés sur place, les deux hommes sont rentrés en France début septembre et Hugo Auradou devrait même jouer son premier match depuis des mois.

Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, Oscar Jegou et Hugo Auradou auraient violé une femme dans leur chambre d'hôtel. Cette dernière a rapidement déposé plainte et les deux joueurs du XV de France ont été arrêtés puis détenus provisoirement en Argentine. Quelques semaines plus tard, ils ont obtenu l'autorisation de rentrer en France, ce qui a eu le don d'agacer la victime et ses avocats.

Auradou et Jegou toujours accusés en Argentine

Si Hugo Auradou et Oscar Jegou sont revenus en France, l'enquête continue en Argentine. S'ils assurent que la relation était consentie, la partie de la plaignante s'inquiète de la tournure des évènements, d'autant qu'une demande de non-lieu a été déposée par les avocats des joueurs. La date de cette audience est encore attendue.

Auradou va rejouer avec Pau

Début septembre donc, Hugo Auradou et Oscar Jegou sont revenus en France et ont rapidement réintégré leur effectif. Joueur de Pau, Hugo Auradou était pressenti pour ne pas jouer avant la fin de l'enquête argentine. C'est en tout cas les mots qu'avaient tenus le manager palois, Sébastien Piqueronies. Finalement, il figure dans le groupe pour le déplacement face à Perpignan et d'après Rugbyrama, le deuxième ligne de 21 ans va disputer la rencontre en tant que titulaire. Un retour qui sera certainement scruté de près par les observateurs, surtout que le Palois n'a plus joué depuis trois mois. Une décision qui devrait encore plus énerver outre-Atlantique.