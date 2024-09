Rugby : Toujours accusé de viol, Oscar Jégou fait enfin son retour !

Axel Cornic

Revenu en France début septembre, Oscar Jégou a récemment fait son premier entrainement avec son club du Stade Rochelais. Le troisième-ligne de 21 ans, qui était avec le XV de France en Argentine pour la tournée estivale, fait toujours l’objet d’une enquête pour viol aggravé avec son coéquipier Hugo Auradou.

Si le verdict se fait toujours attendre, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont recommencé peu à peu à reprendre leur vie normale. Ainsi, le deuxième-ligne a fait son retour à l’entrainement avec la Section Paloise, mais n’était pas dans le groupe lors de la dernière journée de Top 14. C’est désormais à son coéquipier avec le XV de France de retrouver les entrainements, en attendant l’évolution de l’enquête qui est toujours en cours en Argentine.

« Il a repris l’entraînement. Il se sent bien »

Présent en conférence de presse, Sébastien Boboul a confirmé le retour à l’entrainement d’Oscar Jégou. « Il a repris l’entraînement. Il se sent bien. De toute façon, s’il est avec nous, c’est qu’il se sent bien » a expliqué l’entraineur rochelais, qui n’a pas souhaité « (s)’éterniser sur Oscar. On en parle déjà beaucoup, je suis juste content qu’il soit de retour avec nous au centre d’entraînement ». Reste à voir quand il pourra postuler à un retour total dans l’effectif du Stade Rochelais, qui ne réalise pas le meilleur des débuts de saison.

Ses proches seraient inquiets

A noter que ces dernières semaines, plusieurs fuites autour de l’enquête menée par la police argentine et les différentes audiences, ont jeté une légère inquiétude sur l’état d’Oscar Jégou. Dans les extraits d’un rapport du procureur en charge de l’affaire, les proches du joueur du XV de France auraient fait part de leur inquiétude au sujet de sa santé mentale, évoquant « fragilité, dépression et vulnérabilité », vraisemblablement liées à l’impossibilité de « retrouver sa famille et reprendre son activité professionnelle dans son club ».